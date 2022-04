Orbán Viktor bejelentésre készül

Nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután – tájékoztatta szerkesztőségünket a Miniszterelnöki Sajtóiroda.

A sajtótájékoztató a Karmelita kolostorban lesz délután két órától. A Miniszterelnöki Sajtóiroda a pontos témákat, amelyekre számítani lehet, nem ismertette.

A választások után a nemzetközi sajtótájékoztató megtartása megszokott esemény. Az „új” kormány már hétfőn megtartotta első kormányülését. Orbán Viktor a választás éjszakáján a HírTV-nek azt mondta:

Kormányülést tartok, arról fog szólni, hogy mi a következő teendő. Adjunk hálát a Jóistennek, úgy nyertünk, ahogy senki sem gondolta, hogy nyerni tudunk. Azért a választás legmélyén mégiscsak egy misztérium van: fölkerekedik hatmillió ember, hogy meghozzon egy közös döntést, amiről csak a Jóisten tudja, hogy mi lesz az. Az egymandátumos sikerért is ugyanannyit kell dolgozni, mint a kétharmados győzelemért.

A miniszterelnök azon kívül, hogy mik a tervei a magyar kormánynak az elkövetkező időszakban, beszélhet az orosz–ukrán háborúról is. De reagálhat arra is, hogy ma Ursula von der Leyen bejelentette: jogállamisági eljárás indul Magyarországgal szemben. Ezen belül szó eshet még az EU és Magyarország kapcsolatáról is.

Az eseményen jelen lesz az Index munkatársa is, és percről percre tudósításban beszámolunk majd az elhangzottakról.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. április 3-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)