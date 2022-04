Márki-Zay Péter sok sikert kíván az összefogáshoz, ha nélküle megy tovább

A Blikknek nyilatkozva Márki-Zay Péter azt mondta, még nem döntötte el, de inkább afelé hajlik, hogy nem veszi fel a parlamenti mandátumot, és marad hódmezővásárhelyi polgármester. A lelkiismerete tiszta, nem hiszi, hogy bárki más többet tett a remélt győzelemért.

– fogalmazott az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje.

Arra a felvetésre, hogy vannak olyanok az ellenzékben, akik már nem látják a helyét az összefogásban, és nyíltan hibáztatták a választási vereségért, azt mondta: el tudja képzelni, hiszen ő egyik pártnak sem tagja.

Ha a parlamenti munkát választanám, ott is csak egy egyszerű képviselő lennék. A hat párt munkáját ezután is érdeklődve figyelem. Ha nélkülem megy tovább az összefogás, ahhoz is sok sikert kívánok