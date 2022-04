A baleset kedden történt, valamivel 7 óra előtt, Mindszent belterületén, a Déli utcai vasúti átjáróban. Egy kisteherautó a sínekre hajtott, ahol a Szentesről Hódmezővásárhelyre tartó motorvonattal ütközött. A vonat az ütközés erejétől kisiklott.

A Citroën Jamper típusú kisteherautóban heten utaztak, munkába mentek. A sofőr a sógorait vitte munkába. Az ütközés következtében a kisteherautó megpördült, és mintegy 20 méterre a kereszteződéstől állt meg, félig lecsúszva a vasúti töltésről. A motorvonat kisiklott, oldalára borult, és 60 méterre az ütközés helyszínétől csúszott az árokba.

A balesetben öt férfi a helyszínen életét vesztette, a mentők két férfit súlyos sérülésekkel – fej- és végtagsérülésekkel – kórházba szállítottak. Négyen azonnal meghaltak, az ötödik férfi életéért sokáig küzdöttek a mentősök, de őt sem tudták megmenteni. A Bors arról számolt be, hogy a legidősebb áldozat 1968-as születésű, akinek a két fia is az autóban ült, az egyik meghalt, a másik túlélte a balesetet. Mindketten 1990–1995 közötti születésűek lehetnek. A többi áldozat és a súlyos sérült is fiatal vagy középkorú.

A hatodik utas súlyos koponyasérülést szenvedett, a hetedik férfi a saját lábán, sokkos állapotban szállt ki a járműből.

Baleset - 2022.04.05.



Biber Anett, a MÁV-csoport sajtószóvivője azt mondta:

a mozdonyvezetőnek alig maradt ideje fékezni, mert nagyon közel volt a vasúti átjáróhoz, amikor elé hajtott a kisteherautó, így bekövetkezett az ütközés. A mozdonyvezető mindent az utasításoknak és az előírásoknak megfelelően tett. Ezen a vasúti szakaszon 80 kilométer/óra az engedélyezett sebesség, amit nem lépett át. A biztosítóberendezés jól működött.

8 Galéria: A mindszenti vonatbaleset helyszíne Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Facebook

A szóvivő még elmondta:

a vonaton a mozdonyvezető és a jegyvizsgáló mellett 12-en utaztak, a mozdonyvezető kivételével mindenki megsérült;

a jármű körülbelül 100 métert siklott, majd az oldalára fordult;

az előzetes becslések szerint a kár mértéke meghaladja a 100 milliós nagyságrendet. A járművet selejtezni kell, nem lehet javítani;

Szolnokról érkezik egy daru, azzal állítják vissza a pályára a sérült motorkocsit, egy mozdonnyal vontatják el Hódmezővásárhely vagy Szentes felé;

a vonatközlekedés várhatóan szerda reggelig szünetel. A pálya rendbetétele után csökkentett sebességgel újraindulhat a vasúti forgalom.



A MÁV este fél 6 után tett ki egy videót a balesetről. Közleményükben egyebek mellett azt írják: a vasúti átjárókban történt baleseteket a közúton közlekedők figyelmetlensége és a KRESZ előírásainak megszegése okozza. Évente 800-900 félsorompó rúdját törik le az autósok. A MÁV teljes hálózatán vasúti hibából 2008 óta nem következett be halálos áldozatot követelő baleset.





(Borítókép: Rosta Tibor / MTI)

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!