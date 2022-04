Élvezze ki a jó időt, holnaptól visszatér az eső

Az ország nagy részén csökken a felhőzet, és szerdán a nap nagyobb részében túlnyomóan napos idő várható számottevő csapadék nélkül. Az északi megyékben a fátyolfelhők, míg az északkeleti régióban a fátyol- és a gomolyfelhők zavarhatják a napsütést, majd kora estétől délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Szerdán az ország nagy részén élénk, de elsősorban északkeleten erős lesz a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 17 és 22 fok között alakul – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Délnyugat felől tovább növekszik, a déli megyékben meg is vastagszik a felhőzet. Az éjszaka második felében az ország déli és nyugati megyéiben elszórtan előfordulhat eső, zápor. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, azonban a déli megyékben élénk lökések is kísérhetik a déli szelet. Hajnalban általában 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet, de a déli megyékben ennél pár fokkal melegebb is lehet.

Nincs érvényben lévő figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére, kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem várható.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint szerdán tovább fokozódik a melegedés, 20 fok körüli maximumokra számíthatunk, így ismét melegfronti tünetekkel számolhatnak az arra érzékenyek. Sokaknál jelentkezhet vérnyomás-ingadozás, migrén, tompaság, dekoncentráltság, fáradtság.

Csütörtökön délelőtt több helyen, délután keleten elszórtan fordulhat elő eső, zápor.

Eleinte az ország keleti felében erősen felhős idő valószínű, másutt kevesebb lesz a felhő, majd délután felszakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé élénk, néhol időnként erős lesz a nyugati, délnyugati szél. A hőmérséklet reggel 3 és 9, délután 14 és 21 fok között várható.

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és elszórtan – nagyobb eséllyel északon – fordulhat elő eső, zápor. A nyugati, délnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. A hőmérséklet reggel 4, 10, délután 16 és 23 fok között alakul.

Szombaton is többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé előfordulhat eső, zápor, helyenként jelentős mennyiség is eshet. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szelet sokfelé viharos lökések kísérik. Hajnalban 8 és 13, délután 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, főként északon, északnyugaton napközben végig csökken a hőmérséklet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Vasárnap reggel a keleti határszélen még sok lesz a felhő, majd ott is csökken a felhőzet, mindenhol kisüt a nap. Napközben gomolyfelhők képződnek, amelyekből egy-egy zápor kialakulhat. Estére kiderül az ég. Az északnyugati, északi szelet sokfelé erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 0, 6 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős részeken gyenge fagy is lehet. A csúcsérték 10 és 16 fok között valószínű.