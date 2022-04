Nem ül be a parlamentbe Márki-Zay Péter

Szerda este Facebook-posztjában tett pontot Márki-Zay Péter annak a végére, hogy a 2022-es országgyűlési választásokon elszenvedett súlyos ellenzéki vereség után marad hódmezővásárhelyi polgármester, vagy átveszi a mandátumát, és a parlamentben folytatja.

Hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy nem ülök be a parlamentbe – nekem most Vásárhelyen kell megvédenem a vásárhelyi gyerekeket attól, hogy a Fidesz elvigye őket golyófogónak Ukrajnába, köztük négy, még csak nem is katona fiaimat