Jelentősen átalakíthatja következő kormányát Orbán Viktor

A miniszterelnök újságírói kérdésre kifejtette, hogy ő mindig is azt gondolta, hogy az ukránok jó katonák. Orbán Viktor azzal folytatta, hogy a magyarokat sokat bántották az elmúlt években Ukrajnában, ez be is árnyékolta a viszonyt, de egy intelligens, keresztény ország nem hozakodik elő ezzel ilyenkor, mert egy atomhatalom támadta meg őket.