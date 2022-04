Nemi erőszak miatt ült börtönben korábban a zuglói gyilkosság gyanúsítottja

A gyanúsított, C. Károly a 30 éves nőnek, Zsanettnek az élettársa volt. A pár vasárnap délután összevitatkozott, a vita pedig tettlegességig fajult, és a gyanú szerint a férfi megölte a nőt. A gyanúsítottat később egy moziban, filmvetítés közben fogták el.

A Blikk most megtudta, hogy a gyanúsított büntetett előéletű. A férfi ugyanis előző barátnőjét a szakításukkor megzsarolta azzal, hogy meztelen képeket tesz fel róla az internetre, ha nem engedi fel még egyszer a lakására. A nő engedett a zsarolásnak: a férfi a saját lakásán megerőszakolta őt, majd később – annak ellenére, hogy a nő teljesítette a kérését – feltöltötte az internetre a képeket.

A bűncselekmények miatt bíróság négy év börtönbüntetésre ítélte őt.

A férfi nem sokkal azelőtt szabadult a börtönből, hogy megismerkedett az áldozattal. Zsanett ismerősei azt mondták, hogy a nő nagyon boldog volt a kapcsolatban, és nem valószínű, hogy tudott a férfi múltjáról.

A Blikk felkereste az áldozat korábbi kapcsolatából származó 8 éves fiának, Dominiknak a nagyszüleit is, akik most egy Pest megyei településen gondoskodnak a gyermekről. A nagyszülők nem akartak nyilatkozni a történekről, mindössze annyit mondtak, hogy a gyermek nagyon bátran viselkedett, és most rá kell koncentrálniuk. Hozzátették még, hogy rajtuk kívül a kisfiú édesapja is segít feldolgozni a gyermeknek a történteket.

Mindeközben az is kiderült, hogy az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, arra hivatkozva, hogy fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye.