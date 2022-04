Marad a napsütés, de azért ne hagyja otthon az esernyőt

Csütörtök reggeltől nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, majd napközben a Tiszántúl kivételével több órára kisüt a nap, így a tavaszi öltözetet nem kell lecserélnünk ezen a napon sem.

Késő délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, így eső, zápor várható országszerte, elsősorban a déli és keleti területeken. Az Északi-középhegység nyugati részén némi eséllyel zivatar is előfordulhat.

Szeles időnk lesz

A délnyugati szél több helyen élénk lesz, néhol meg is erősödik, a Dunántúlon átmeneti jelleggel északnyugatira vált.

A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 21 fokot is, a Tiszántúlon tartósabban felhős, csapadékos időre is számítani kell, és akár több fokkal hidegebb is lehet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Jöhetnek a zivatarok és a fejfájás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint északon, főképpen a Börzsöny, Nógrád, a Heves-Borsodi-dombság környékén csütörtök délutánra némi eséllyel zivatar is kialakulhat.

Az orvosmeteorológiai jelentés szerint csütörtökön mind a hideg-, mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterhelheti az időjárás. Panaszként fejfájás, koncentrációzavar, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. Az autósoknak azt tanácsolják, hogy fokozottan figyeljenek az utakon, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.