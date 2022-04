Mede Márton az egyik legtapasztaltabb barlangi búvár volt Magyarországon. 2014-ben bronzérmet szerzett a Tájékozódási Búvárúszó Európa-bajnokságon, és a Hableány nevű, Budapesten elsüllyedt hajónál végzett mentőakcióban is részt vett.

A tapasztalt búvár akkor tűnt el, amikor a Kossuth-barlang egyik járatában végzett feltáró merülést, eltűnéséről hétfőn számolt be a Magyar Barlangi Mentőszolgálat. Mede Mártont több mint ötven ember kezdte el keresni, az akciót a TEK irányította.

A mentésben részt vevők abban reménykedtek, hogy Mede Mártonnak esetleg sikerült egy légteres, víz feletti szakaszhoz érnie a járatban, mielőtt a búvárpalackjából elfogyott a levegő. Kedd este azonban már csak a holttestére akadtak rá a víz alatt.

A holttestet Mede Márton egyik barátja találta meg a zavaros vízben, és nemcsak kitapogatta vagy műszerek segítségével lelt rá, hanem látta is, ezért most próbálja feldolgozni a történteket. Nagy Gábor barlangi oktató azt is elmondta: most már az is biztosra vehető, hogy a tragédiát a járat agyagfalának beomlása okozta.

Hozzátette: az omlást akár még a búvár kilélegzett levegője is okozhatta, mivel egy nagyon veszélyes szakaszról van szó. „A szóban forgó területen igen szűkek a járatok, egy 90 kilónál testesebb búvárnak nem is ajánlott lemennie, mert könnyen beszorulhat. Az úszás mellett kizárólag kúszva és mászva lehet ott közlekedni a víz alatt” – mondta a Borsnak Nagy Gábor. Hozzátette: ezt a szakaszt csak a legtapasztaltabb búvárok látogathatják.

Ehhez a hivatáshoz kétségkívül szükség van némi megszállottságra. Ez Mártonban megvolt. Feltehetik a kérdést, hogy vajon mi értelme van újabb és újabb föld alatti járatokat felfedezni és feltárni, de erre hasonló a válaszunk, mint amit a hegymászók szoktak felelni, ha valaki azt firtatja, hogy miért óhajtják meghódítani a hegycsúcsot: mert ott van, illetve jó érzés kideríteni, hogy ott van

– mutatott rá Nagy Gábor.

A Kossuth-barlangban már korábban, 1997-ben is történt egy halálos baleset. Akkor egy amatőr férfi engedély nélkül ment le a föld alatti üregbe, mert azt gondolta, hogy az ismeretei elegendők az általa tervezett túra biztonságos teljesítéséhez. A mentőakcióban már csak a holttestét tudták a felszínre hozni.

