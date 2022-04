Már közel 600 hazai iskolában jelen vannak a háború elől menekülő diákok

Az Ukrajnából Magyarországra menekült gyerekek közül jelenleg 268-an járnak óvodába és 1050-en iskolába – tájékoztatta az InfoRádiót az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára.

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyarország a köznevelési törvény értelmében minden olyan nem magyar állampolgárságú gyermek számára biztosítja a nevelés-oktatásban való részvételt, akik menekültstátuszt kérnek.

A kérelem elbírálása után a Magyarországon tartózkodó, nem magyar állampolgárságú gyermekek jogosultak lesznek óvodai nevelésre, kollégiumi ellátásra, illetve iskolai oktatásra. A kérelmet benyújtó gyermekeket a tartózkodási helyük szerinti körzetes iskola köteles felvenni, de a szülő vagy a tanuló természetesen választhat más fenntartású iskolát is, egyházi, magán- vagy más állami fenntartású intézmény is fogadja a diákokat, a szabad iskolaválasztás joga őket is megilleti.

A hétfői adatok szerint 268 óvodás és 1050 iskolás az, aki eddig a magyar köznevelési rendszerben megjelent. Ennek a létszámnak nagyjából a fele ukrán–magyar kettős állampolgár, tehát jó eséllyel kárpátaljai magyarként definiálhatók. Rajtuk kívül a kettős állampolgársággal nem rendelkezők ukrán állampolgárok egy része is nyilván beszél magyarul, de persze olyanok is akadnak szép számmal, akik nem

– mondta Maruzsa Zoltán, kiemelve, hogy a menekülteknek pluszfoglalkozásokkal igyekeznek segíteni az iskolák, a kormány ehhez tanulónként havi 130 ezer forintos támogatást biztosít. A diákok egyelőre egymástól függetlenül, elszórtan jelentek meg az iskolákban, eddig összesen 586 intézmény kapcsolódott be az Ukrajnából érkező gyerekek ellátásába.