Mint arról már beszámoltunk, az április 3-i országgyűlési választásokon Lázár János magabiztosan legyőzte Márki-Zay Pétert Hódmezővásárhelyen. A korábbi kancelláriaminisztertől már a választás éjszakáján megkérdezték, hogy ez jelentheti-e azt, hogy visszatér az országos politikába, mire azt felelte, hogy „ma este visszatért”.

Szerdán Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján is elhangzott a kérdés, hogy Lázár János visszatér-e a kormányzatba, a miniszterelnök erre röviden annyit mondott: „Nem lehetetlen.”

A választások után Lázár Jánost a Pesti TV is arról faggatta, hogy készül-e kormányzati pozícióra. A politikus először próbálta elviccelni a dolgot, egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy „nem, mert kukoricavetés előtt áll Mezőhegyesen, és csikók is most születtek”, majd komolyra fordította a szót.

Semmilyen ambícióval nem rendelkezem. Voltam már minden, szeretek dolgozni, és tudok is. Én mindig munkában gondolkodok, nem feladatokban és pozícióban. Sokat köszönhetek a Fidesz közösségének, ezért mindig számíthatnak majd rám

– mondta a korábbi kancelláriaminiszter, hozzátéve, hogy egészen biztosan fog az ügyben Orbán Viktorral beszélni, de „nem hajt pozícióra”.

Lázár János kitért arra is, hogy abban meglehetősen biztos volt, hogy a Fidesz megnyeri a választást, saját egyéni győzelmét illetően ugyanakkor voltak kétségei.

„Vasárnap azt gondoltam, hogy vereségbeszédet kell mondanom, volt ilyen is a fejemben” – jegyezte meg a politikus, aki saját sikerét többek közt abban látja, hogy Csongrád-Csanád 4-es számú választókerülete nem csupán Hódmezővásárhelyből, hanem Makóból és további 17 faluból áll, ezek a települések pedig rengeteget fejlődtek az elmúlt 12 évben.

