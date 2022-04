Még a tapasztalt kertész sem látott a városligetihez hasonló halpusztulást

Két kisteherautó várakozott a Felső-tó két oldalán, amiken nagyjából 40-40 szemetes zacskóba csomagolt haltetem feküdt.

– közölte a Főkert Zrt. kérdésünkre.

– mondta Simonyi Gábor, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. Kommunikációs referense az Index érdeklődésére. Pár elhullott példányt hivatalos állatorvosi boncolásra vittek, hogy kiderítsék, mi okozta a halálukat.

– jelentette ki a Főkert.

Varga Sebestyén, a Városligeti-tó partján lévő Robinson étterem menedzsere az Indexnek elmondta, hogy először szerdán fedeztek fel haltetemeket a vízben, de egy nappal korábban egy járókelő megemlítette, hogy a túlparton látott 1-2 elhullott méteres pontyot. Akkor még nem sejtették, hogy nagyobb gond lehet.

– fejtette ki az étteremvezető.

Sok járókelőt már az is meglepett, hogy ilyen óriási halak vannak a Liget tavában, a legtöbbjük sosem látta, bár évek óta úszkálnak a vízben az óriási pontyok és amurok.

A tó partján a környezeti katasztrófát a Főkert egykori, már nyugdíjas munkatársa szomorúan nézte végig.

– mondta a 70 éves kertész, János. Aki azt is elárulta, hogy a Széchenyi-fürdő szűrt termálvize is a tóba folyik bele.

Kérdésünkre az illetékes szervek ugyanezt erősítették meg: a tisztított geotermikus forrás nem tesz kárt a víz ökoszisztémájában.

A vizet tisztító munkások sem láttak két napig kacsákat úszkálni a tavon. „A kacsák érezték, hogy baj van, már kedden eltűntek a vízről” – tette hozzá János, az idős kertész. Csütörtökön tértek vissza, mintha mi sem történt volna, lubickoltak a vízben, még kortyoltak is belőle. A kármentesítést végző emberek azt mondták, hogy ennek ellenére egy madár sem pusztult el, és meg sem betegedtek.

Három teknős is él a tóban, bár csak egyet láttam most, biztonságosabb helyre akartuk áttelepíteni, de olyan fürge volt, hogy kicsúszott a kezeim közül. A jelek szerint jól vannak, még most is a tó közepén van az egyik