Viszlát, Boldog István, Simonka György és Völner Pál

A Fidesz újabb kétharmados győzelme várhatóan hoz némi átalakulást a Fidesz-frakcióban is. A korrupciós triász mellett távozik a szintén közpénztékozló Farkas Flórián is, akinek húsz év után ér véget a dal a parlamenti patkóban a Fidesz színeiben, akárcsak egy sor nyugdíjba vonuló kormánypárti honatyának, plusz Révész Máriusz.

Április 3-án, vasárnap megszületett az újabb fideszes kétharmad, Orbán Viktor zsinórban negyedszerre is kormányt alakíthat. Aki a mostani eredmény és a szokásos karaktergyilkos kampány után is benevez a következő évadra, annak érdemes tudnia, hogy a Nemzeti Választási Iroda hiába prezentálta április 3-án a személyes, illetve a listás választási diadalokat és bukásokat,

a választás teljes, hivatalos jogi végeredményét legkésőbb április 22-én kapjuk meg.

A külföldön leadott szavazatokat tartalmazó urnák hazaszállítását és a levélben leadott szavazatok megszámlálását követően az egyéni választókerületek eredménye legkésőbb április 9-én várható. Az új Országgyűlésnek legkésőbb május 3-ig kell megalakulnia. Az eddigi tapasztalatok alapján az Országgyűlés alakuló ülését követően másfél–négy hét elteltével tette le az esküt az új kormány.

Éppen ezért az aktuális – egyelőre nem végleges – eredmények ismeretében óvatosan kell bánni az olyan típusú kijelentésekkel, hogy az eddigi képviselők közül kik azok, akik májustól biztosan kihullanak a parlamentből. Ahogy azt sem állíthatjuk határozottan, hogy akiket nem szavaztunk ki április 3-án, mindenképpen újráznak és a mostani ciklusban is helyet kapnak az Országgyűlésben.

Eleve maguk, a listáról vagy egyéniben parlamenti mandátumot szerző jelöltek is dönthetnek úgy, hogy végül helyet foglalnak-e a parlamenti patkóban. Például a közös ellenzékilista-vezető Márki-Zay Péter eddigi nyilatkozatai alapján nem kér az Országgyűlésből: továbbra is maradna Hódmezővásárhely polgármestere. A törvények szerint a két pozíció egyébként is összeférhetetlen.

Ilyenkor – nagyon leegyszerűsítve – a listáról más ugrik a listáról bejutott felszabaduló helyére a pártok, pártszövetséges aktuális megállapodása alapján. A Nemzeti Választási Iroda ráadásul egyelőre nem végzett a beérkezett 317 ezer levélszavazat összesítésével. Az eddigi eredmények alapján most 136-ra nőtt a fideszes parlamenti helyek száma, míg az ellenzéké 55-re csökkent.

Az egyéni körzetekben még szintén változhatnak az eredmények, a budapesti 13. választókerületben például mindössze 38 szavazat volt a különbség, ahol egyelőre a fideszes Szatmáry Kristóf áll nyerésre az egyesült ellenzéki Vajda Zoltánnal szemben, és több mint ezer voks még feldolgozásra vár. Ezek után nézzük is, jelenleg kik parkolnak kieső fideszes pozícióban.

Kinek a köztársasági elnöki hivatal, kinek a nyugdíj

Áder János leköszönő köztársasági elnök még összehívja az új parlamentet, majd május 10-én átadja a stafétát a márciusban megválasztott Novák Katalinnak, a rendszerváltás utáni Magyarország első női, egyben legfiatalabb államfőjének. Így a ex családokért felelős tárca nélküli miniszter magasabb emelvényre kerülve nem lesz tagja az újonnan megalakuló Fidesz-frakciónak.

A KDNP frakcióját a maga 17 képviselőjével megkímélte a választás: várhatóan egytől egyig mind a 17 kereszténydemokrata képviselő bejut a parlamentbe. Így az Országgyűlésben tevékenykedhet tovább többek között a 2002-től zsinórban képviselő Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, illetve Simicskó István, Seszták Miklós, Harrach Péter, Rétvári Bence és Süli János Paks-miniszter.

Aki azonban minden bizonnyal kiesik a parlamentből, az a Fidesz-frakcióvezető-helyettes Böröcz László, aki 2015 és 2019 közt a Fidesz hivatalos utánpótlását, a Fidelitast vezette. Őt a fővárosban, Budapest 1-es számú választókerületében gyűrte maga alá három százalékkal az LMP-s Csárdi Antal, az ellenzék közös helyi jelöltje. Böröcz László a Fidesz-lista bejutó helyén sem szerepelt.

Nem kezdheti meg ötödik országgyűlési képviselői ciklusát a politizálást anno még az MDF-ben kezdő, eredetileg orvos végzettségű, sokáig mentőorvosként szolgáló, 69 esztendős Pesti Imre sem, aki az 54., kieső sorszámot húzta idén a Fidesz országos listáján. Az 56. helyet kapó 76 éves Kerényi Jánosnak is véget ér a parlamentben a dal, aki hat egymást követő ciklust ért meg az Országgyűlésben.

A korrupcióba belebukó fideszes Völner–Simonka–Boldog-trió

Simonka György 2010-től volt folyamatosan országgyűlési képviselő, legutóbb, 2018-ban is az Orosháza-központú, Békés megyei egyéni választókerületét megnyerve jutott be a parlamentbe. Simonka György ellen már 2016-ban nyomozás indult uniós, valamint hazai költségvetési forrásokkal való visszaélés gyanújával, magyarul korrupciós bűncselekmények elkövetésével vádolták.

Ez eszkalálódott odáig, hogy a Legfőbb Ügyészség 2018 őszén indítványozta a fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, ami később meg is történt. Simonka Györgyre az ügyészség nyolc és fél év fegyházbüntetést és 850 milliós vagyonelkobzást kért, amiért céghálók segítségével csalt el olyan költségvetési forrásokat, amelyeket zöldség- és gyümölcstermelők igényelhettek volna.

Békés megye 4-es választókerületben Simonka György helyett végül Erdős Norbert korábbi EP-képviselőt, az agrártárca élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkárát indította a Fidesz, aki meg is nyerte a körzetet. A korrupciós triászból Völner Pál ugyan hiába bukott meg minden lehetséges értelemben, országgyűlési mandátumát egészen a most lejáró ciklus végéig megtartotta.

Völner Pál 2018-ban az Esztergom-központú Komárom-Esztergom megye 2-es választókerületben győzött egyéniben harmadszorra. Amennyiben korrupciós ügyeivel nem bukik le, most akár negyedik országgyűlési képviselői ciklusát kezdhette volna. Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára 2021 végén keveredett vesztegetési botrányba, amivel több cikkben is foglalkoztunk.

Völner Pál helyett április 3-án Erős Gábor, Esztergom focibíró alpolgármestere lett a kormánypárti jelölt, és elnyerve a körzetet kiejtette a parlamentből helyi ellenfelét, az egyesült ellenzéki jobbikos Nunkovics Tibort. A szintén korrupciós ügyeibe belebukó, 2010 óta fideszes képviselő, Boldog István sem állhatott idén a startvonalhoz sem listán, sem egyéniben.

Boldog Istvánt 2021 decemberére érinthette meg igazán saját pártja családbarát szellemisége, mert a család fontosságával érvelve ő maga jelentette be, hogy nem indul az idei választáson, amivel véget ér egy újabb, 2010 óta tartó fideszes képviselői karrier. A Törökszentmiklós-központú Jász-Nagykun-Szolnok 4-es kerületet végül Herczeg Zsolt mezőtúri polgármestere vitte és nyerte.

Boldog Istvánról egyébként 2019-ben derült ki, hogy Simonka Györgyhöz hasonlóan saját választókerületében olyan hálózatot alakított ki, amelyen keresztül befolyásolni tudnák, hogy mely települések jussanak uniós fejlesztési forrásokhoz, és ezeket hogyan használják fel. A fideszes képviselő mentelmi jogát végül két éve ilyenkor függesztették fel, majd vádat emeltek ellene.

Egy legendásan közpénzégető politikai karrier finise

Húsz év után esik ki a parlamentből Farkas Flórián, többé nem ő képviseli a magyar roma lakosságot a parlamentben, helyére Orbán Viktor tavaly nyáron Sztojka Attila roma kormánybiztost nevezte ki. Bár ahogy a mellékelt ábra mutatja, Farkas Flórián esetében a képviselet szó erősen megkérdőjelezhető, mert hűtlen kezelés miatt már 1996-ban ügyészségi vizsgálat indult ellene.

A Híd a munka világába foglalkoztatási szövetkezet 2014 tavaszán jött létre, élén az eddig minden alkalommal Fidesz-pártlistáról parlamenti mandátumhoz jutó Farkas Flóriánnal. A szövetkezet közel ötmilliárd forintnyi uniós forrást használhatott volna fel, hogy hátrányos helyzetű romákat juttasson munkához, helyette többek közt drága budai luxusingatlan vásárlására ment el a pénz.

Az ügyben ugyan indult nyomozás, vádemelés egyelőre nem történt, Farkas Flórián viszont nem lesz ötödszörre is parlamenti képviselő. A Fidesz eleve már indulni sem engedte az idei választáson.

A lecserélt és nyugdíjba küldött fideszes győztesek

Jó néhány választókerületben azért cserélt jelöltet a Fidesz, mert a korábbi győztes visszavonul, vagy a pártközpontban úgy gondolták, hogy új jelölttel nagyobb esély van legyőzni az összellenzéki jelöltet.

Veszprém 3-as számú, Tapolca-központú választókerületében a fideszes Fenyvesi Zoltáné lett a mandátum 2018-ban, helyette azonban – vélhetően gyengébb választási eredménye miatt – biztosra ment helyben a Fidesz, és régi motorosát, egyik legismertebb arcát, Navracsics Tibort indította, aki nagy csatában végül legyőzte ellenzéki ellenfelét, a jobbikosból lett összellenzéki Rig Lajost.

A Fidesz ezen túl több egyéni választókerületben is lecserélte a 2018-as győztest:

A Kecskemét-központú Bács-Kiskun 2-ben Zombor Gábor helyett Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere indult, aki le is győzte a momentumos Bodrozsán Alexandrát, így a listán sem induló volt egészségügyi államtitkár számára véget ér a parlamenti kaland.

helyett Kecskemét alpolgármestere indult, aki le is győzte a momentumos így a listán sem induló volt egészségügyi államtitkár számára véget ér a parlamenti kaland. A Miskolc-központú Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2-ben a parlamentből most kieső Hubay György helyett Kiss János, a miskolctapolcai fürdő fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos indult és utasította maga mögé az ellenzéki szocialista országgyűlési képviselőt, Varga Lászlót.

helyett a miskolctapolcai fürdő fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos indult és utasította maga mögé az ellenzéki szocialista országgyűlési képviselőt, A Szeged-központú Csongrád-Csanád megyei 2-es kerületben a három parlamenti ciklust megélő B. Nagy László helyett Mihálffy Béla önkormányzati képviselő indult és győzte le a Momentum közös ellenzéki szegedi önkormányzati képviselőjét, Mihálik Edvint, és került be így B. Nagy László helyett Mihálffy Béla a parlamentbe.

helyett önkormányzati képviselő indult és győzte le a Momentum közös ellenzéki szegedi önkormányzati képviselőjét, és került be így helyett a parlamentbe. Menczer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára indult a Budakeszi-központú Pest megye 2. választókerületben Szél Bernadett -tel szemben, miután a 2018-as helyi győztes, Csenger-Zalán Zsolt Ausztráliában lesz nagykövet. Szél Bernadett – mivel végül hatalmas küzdelemben kikapott a fideszes jelölttől – jelenleg kieső pozícióban van, és ha nem hozzák be listáról, kiesik a parlamentből.

a külügyminisztérium államtitkára indult a Budakeszi-központú Pest megye 2. választókerületben -tel szemben, miután a 2018-as helyi győztes, Ausztráliában lesz nagykövet. Szél Bernadett – mivel végül hatalmas küzdelemben kikapott a fideszes jelölttől – jelenleg kieső pozícióban van, és ha nem hozzák be listáról, kiesik a parlamentből. A Szentedre-központú Pest megye 3-as választókerületben nyugdíjazta a 65 éves Hadházy Sándort, eddigi győztes jelöltjét a Fidesz, aki megszakítás nélkül hat cikluson keresztül koptatta a parlamenti padsorokat. Helyette Vitályos Eszter, az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár indult és nyerte el a mandátumot az ellenzéki összefogás momentumos jelöltje, Buzinkay György elől.

eddigi győztes jelöltjét a Fidesz, aki megszakítás nélkül hat cikluson keresztül koptatta a parlamenti padsorokat. Helyette az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár indult és nyerte el a mandátumot az ellenzéki összefogás momentumos jelöltje, elől. Öt ciklus után hagyhatja el a parlamentet a visszavonuló 66 éves fideszes Manninger Jenő is, miután a Keszthely-központú, Zala megyei 2-es választókerületben szintén nagyot fiatalított a Fidesz: az 1985-ös születésű keszthelyi polgármester, Nagy Bálint lett a párt jelöltje, aki az ellenzéki összefogást képviselő momentumos Elekes Istvánt jelentős szavazatkülönbséggel győzte le.

A Salgótarján-központú Nógrád 1-ben Becsó Károly helyett testvére, Becsó Zsolt országgyűlési képviselő indult, és bár a győzelem családon belül marad, a fiatalabb Becsó Károly kiesik a parlamentből.

helyett testvére, országgyűlési képviselő indult, és bár a győzelem családon belül marad, a fiatalabb Becsó Károly kiesik a parlamentből. Némileg kilóg a sorból a Fidesz-lista 205., azaz távolról sem bekerülő helyén lévő Révész Máriusz, az Aktív Magyarország Program kormánybiztosa, aki 1998 óta, hat ciklust követően most először adja vissza országgyűlési képviselői mandátumát.

(Borítókép: Boldog István, Simonka György és Völner Pál. Fotó: Balogh Zoltán / Máthé Zoltán / Soós Lajos / MTI)