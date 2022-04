Marihuánával kínálta meg a rendőröket Hajdúszoboszlón egy sofőr, aki maga is befolyás alatt volt. Örökre elvették a jogosítványát, és 180 ezres pénzbüntetést is kiszabtak ellene.

Örökre eltiltották a vezetéstől azt a férfit, aki marihuánával kínálta meg a vele szemben intézkedő rendőröket – számolt be a 24.hu. Azonban nem a jótékonysága sodorta bajba a férfit, hanem az, hogy ő maga is a szer hatása alatt volt vezetés közben; 180 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott rá a rendőrség.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője szerint az 53 éves férfi 2019. november 25-én este tíz után csupán pár száz métert tett meg bódult állapotban autójával úgy, hogy közben meglehetősen akadályozta a forgalmat: a jármű elakadásjelzőjét használva nagyon lassan haladt, majd az út közepén megállt.

A rendőrséget két férfi hívta ki a bódult férfira, aki elmondásuk szerint zavart állapotban volt, és láthatóan nem volt alkalmas a vezetésre; még segítettek is neki leparkolni az autóját. A helyszínre érkező rendőrök intézkedés alá vonták a férfit, aki eközben azt kérdezte tőlük, hogy szükségük van-e kábítószerre.