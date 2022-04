Diego nem kímél semmit, jégdarával búcsúzhat a viharciklon

Többfelé 10 fokot meghaladó lehűlést hozott a pénteken érkezett hidegfront. A fővárosban a napi szélrekord is megdőlt. Többfelé továbbra is viharos szélre, zivatarokra figyelmeztetnek. A húsvéti időjárás még bizonytalan, de egyes előrejelzések szerint ismét elromolhat az idő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint leginkább délnyugaton több mint 10 fokkal alacsonyabb hőmérsékletet mértek, mint 24 órával korábban. Péntek reggel egy hullámzó frontrendszer hidegfrontja vonult át az ország felett. Mögötte az északnyugatira forduló szél néhol viharossá fokozódott. Budapesten a János-hegyen óránkénti 98,6 kilométeres széllökést is mértek, ezzel megdőlt a fővárosi napi szélrekord – írja az MTI.

A meteorológiai szolgálat veszélyjelzése szerint a viharos szél miatt szinte az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Több járásban pedig elsőfokú, citromsárga riasztás van az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja szerint.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Emellett Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a zivatarveszély miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést vasárnapra.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Diego itt van

Az Országos Meteorológiai Szolgálat YouTube-csatornáján Simon Gergő meteorológus részletesen is beszámolt a Diego nevű ciklon hatásairól. Mint mondta, éjszaka jellemzően felhős lesz az ég, néhol kisebb záporok is lehetnek, helyenként jégdara is hullhat. Még éjszaka is sokfelé lesz erős, akár viharos a szél. A várható hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul majd. Vasárnap már kisüthet a nap, a hőmérséklet 11 és 15 fok közé melegszik.

A jövő héten fokozatosan melegszik a levegő, lesznek területek, ahol 20 foknál is melegebb lesz. Ugyanakkor, mivel hideg légtömeg van az ország felett, visszatérnek a hajnali fagyok. Mínusz 3 fokig is hűlhet a levegő, sőt a szélcsendes, fagyzugos helyeken ennél is hidegebb lehet.

Riasztották a tűzoltókat

Elég nagy felfordulást okozott a Diego viharciklon, a tűzoltókat több helyre is riasztották. Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője szerkesztőségünket arról tájékoztatta, hogy a legtöbb esetben letört faágak és kidőlt fák adtak munkát a tűzoltóknak. A beavatkozások zömére Budapesten volt szükség. Pécsett egy faág elszakított egy elektromos vezetéket, emiatt ötven fogyasztónál átmeneti áramkimaradás van, amelyet a szolgáltató még ma helyre fog állítani.

Hódmezővásárhelyen, a Szent István téren egy templom tetején a bádoglemezt rongálta meg a szél. A lemez ugyan meglazult, de a helyén van. A környező fák miatt tűzoltótechnikával nem lehet elérni a sérült részt, ezért a tűzoltók kordonnal lezárták a területet. Hétfőn fogják megjavítani a tetőt – olvasható a közleményben.

Az erős szél miatt tíz esetben szén-monoxid miatt is riasztották a tűzoltókat. A szél ilyenkor visszafújhatja az égésterméket a kéménybe, ami miatt tökéletlen égés jön létre és szén-monoxid keletkezik. Ugyanez történik, ha nem megfelelő a nyílt égésterű fűtőeszköz, vagy vízmelegítő levegő-utánpótlása.

Az erős szélben kidőlő fák elszakíthatják az elektromos vezetékeket. Ha bárki elszakadt vezetékkel, veszélyes helyzettel találkozik, hívja a 112-es segélyhívó számot – olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

Mi vár ránk húsvétkor?

A húsvéti hosszú hétvége időjárásáról a meteorológus elmondta, hogy „nagy a bizonytalanság”. Van olyan forgatókönyv, amely szerint jó idő várható, de vannak olyan friss valószínűségi előrejelzések is, amelyek szerint jelentősen elromlik az időjárás, és újra lehűl a levegő – ismertette Simon Gergő meteorológus.

Marad a szeles idő, jön a jégdara

Szombat este többnyire erősen felhős, illetve borult lesz az ég, majd a hajnali óráktól északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. Az éjszaka első felében főként az ország keleti, délkeleti felén szórványosan előfordul eső, zápor, majd megszűnik a csapadék. Az északnyugati, északi szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között valószínű.

Vasárnap aztán nyugat, északnyugat felől tovább csökken a felhőzet. A felhőátvonulások mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap, de főleg az Északi-középhegységben, illetve a Tiszántúlon estig még lehetnek erősen felhős körzetek. Ott elszórtan kialakulnak záporok, néhol esetleg jégdarával, hódarával, néhol az ég is megdörrenhet. Másutt általában száraz idő várható, legfeljebb egy-egy futó zápor fordulhat elő. Az északnyugati, északi szelet sokfelé erős, főként a dunántúli hegyekben néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 15 fok között alakul majd.