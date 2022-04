Az Eötvös József Kutatóközpont átfogó kutatással vizsgálta a koronavírus-járvány időszaka alatt, mennyire bíznak a magyar emberek az információs társadalom szereplőiben és szolgáltatásaikban, mennyire tudatosan vesznek részt az online világban. A első felmérést 2019 októberében végezték el, a másodikat 2021 novemberében.



E két időszak között növekedett azok száma, akik „aktív” hírfogyasztókká váltak, vagyis utánakerestek az információknak. A koronavírus első hulláma idején még többségben voltak azok, akik „passzív” hírfogyasztóként az éppen eléjük kerülő híreket olvasták el. Nagyobb teret kaptak azok az álláspontok is, amelyek az „általános meggyőződéssel” szembementek.

A kutatás szerint azok kerültek relatív többségbe, akik szerint az internet kockázatos, mert a „társadalmi együttélésre nézve veszélyes álláspontok is szabadon terjedhetnek”. Különösen szembetűnő a változás a 18-29 évesek körében, ahol az internetes véleménynyilvánításban bízók 24%-os előnye 4%-ra zuhant. A névtelen kommenteléssel kapcsolatban is nőtt a bizalmatlanok száma, egyre többen gondolják azt, hogy az anonimitással a felelőtlen megnyilatkozások száma is nő.