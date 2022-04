Karácsony Gergely: Azért léptem vissza, hogy ne Dobrev Klára legyen a jelölt

Karácsony Gergely szerint a választás után az lett volna a korrekt, ha az ellenzéki pártvezetők Márki-Zay Péterrel együtt felmennek a színpadra a kudarc ellenére is.

Tartozunk egymásnak annyival, hogy ha együtt vállalkozunk valamire, akkor is egymás mellett állunk, amikor ez nem sikerül. Nem akarok senkinek semmilyen szemrehányást tenni, de én ezt így éreztem helyesnek

– fogalmazott, hozzátéve: nem lehet kizárólag Márki-Zay Pétert okolni a kudarc miatt, „bonyolultabb a magyarázat ennél”.

Én egy baloldali politikus vagyok, és nagyon szerettem volna, ha a kampányunk a szociális válság megoldását érintő javaslatokról szól, ehhez képest a fő üzenetünk az volt, mi nem vagyunk a Fidesz. Ez nem volt elég. Valamilyen pozitív ígéret talán fontosabb lett volna

– mondta a főpolgármester, hozzátéve azt is, hogy nem lehet a vidék és Budapest ellentétére sem leszűkíteni a választási kudarc kérdését.

Az egész országra érvényes, hogy míg a Fidesz populista politikát folytatott, az ellenzék egy elitista politikába szorult be. Azt látom ugyanakkor, a választás legközvetlenebb oka az volt, hogy a Jobbik-szavazók nem támogatták az ellenzéket. Ezért nem csak a Jobbik vezetői a felelősek, mi közösen valamit rosszul csináltunk

– vélekedett Karácsony Gergely. Arra a kérdésre, hogy Márki-Zay Péter helyett ő maga jobb eredményt érhetett-e volna el, azt mondta: a különbség akkora volt a Fidesz és az ellenzék között, hogy nem a miniszterelnök-jelölt személye döntött. Hozzátette:

Azért léptem vissza az előválasztáson, mert ha ezt nem teszem meg, egyértelmű, hogy Dobrev Klára lett volna az ellenzék miniszterelnök-jelöltje.

„Mivel a Fidesz láthatóan arra készült, hogy Gyurcsánnyal azonosítsa a teljes ellenzéket, azt gondoltam, Márki-Zay Péternek több esélye van megszólítani a bizonytalan szavazókat. Nem látjuk azt a forgatókönyvet, ami nem valósult meg, így azt sem tudjuk, jobban működött volna-e” – mondta a Blikknek Karácsony Gergely.

A főpolgármestert az interjú végén arról is megkérdezték, hogy a következő voksoláson, a 2024-es európai parlamenti választáson is együtt kell-e indulnia szerinte az ellenzéknek. Karácsony Gergely azt mondta, hogy ott arányos a választási rendszer, ezért nem egyértelmű a dolog, a közös és a külön indulás mellett is szólnak érvek.

A mai helyzetben lehetetlen eldönteni, melyik út vezet közelebb a 2026-os parlamenti győzelemig. Az biztos, hogy az ellenzéki pártoknak együtt kell maradniuk

– szögezte le a politikus, aki korábban azt is elmondta, hogy az idei választást „nagyon benézte”.



(Borítókép: Karácsony Gergely 2022. április 3-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)