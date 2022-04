A belvárosban razziáztak a rendőrök, 700 embert igazoltattak

A BRFK komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartott szombat éjszaka Budapest belvárosában. Az ellenőrzés az V., a VI. és a VII. kerületet érintette, amelyeken belül elsősorban a közterületek biztonságát ellenőrizték – számolt be az MTI. Az akción részt vett még a Készenléti Rendőrség, a polgárőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint több önkormányzat is. A hatóságok többek között kábítószerre, lopásra, prostitúcióra és bódult járművezetőkre akartak lecsapni. Ezenkívül célba vették a taxisokat és a szórakozóhelyeket is.

A műveletben 700 embert igazoltattak, és 9 embert fogtak el, vagy állítottak elő kábítószer birtoklása, ittas járművezetés, garázdaság, eltiltás hatálya alatti járművezetés és lopás miatt, valamint két embert körözés miatt.

Összesen 246 gépjárművet ellenőriztek, és 133 esetben alkoholszondát is használtak, amely három alkalommal pozitív eredményt mutatott. A razzián kilenc szórakozó-, valamint négy szálláshely közül négy esetben szabtak ki bírságot, és kezdeményeztek egyéb eljárást.