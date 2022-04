Jön a jég és a viharos szél

Az ország nagy részén felderül az ég, viszont a Tiszántúlon lehetnek felhősebb területek. Arrafelé néhány zápor, a hegyekben hózápor is előfordulhat és több helyen zivatarok is kialakulhatnak. Az ország többi részén csapadék nem valószínű – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az északi, északnyugati szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 5 és plusz 4 fok között alakul. A felhősebb keleti tájakon lehet enyhébb a hajnal.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Hétfő délelőtt még többnyire derült, vagy kissé felhős lesz az ég, majd beindul a nappali gomolyfelhő-képződés, és napos, de enyhén felhős idő várható. A gomolyfelhőkből legnagyobb eséllyel keleten elszórtan alakulhatnak ki záporok, másutt csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Jön a jég és viharos szél

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint vasárnap délután, este egy összeáramlási zóna mentén előbb az Északi-középhegységben majd az Alföldön záporok is kialakulhatnak. Ezeket helyenként aprószemű jéggel, jégdarával, illetve erős, néhol óránkénti 60 kilométert elérő viharos szél kísérheti. Az esti, késő esti órákra várhatóan keleten is fokozatosan lecseng a zivatartevékenység.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Hétfőn napközben, a késő délutáni órákig Borsod, Szabolcs, illetve Hajdú-Bihar megyék térségében fordulhatnak elő a záporok mellett néhol zivatarok a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Ez vár ránk jövő héten

Fokozatosan melegszik az idő, de hajnali fagyokra is készülni kell a jövő héten. A hétvégén ismét borúsabb idő várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint hétfőn napos, gomolyfelhős idő várható. Keleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, máshol nem várható csapadék. Az ország középső tájain megélénkül, néhol megerősödik a szél. A minimumok többnyire mínusz 5 és plusz 4, a maximumok plusz 11 és 16 fok között alakulnak. A felhősebb keleti tájakon lehet enyhébb a hajnal.

Kedden napos időre lehet számítani, csapadéknak kicsi az esélye. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Napközben 13-20 fokig melegszik a levegő.

Szerdán és csütörtökön napsütéses idő várható, csapadék nélkül. A légmozgás élénk, néhol erős lesz. A hidegre érzékeny helyeken mindkét nap lehet fagy hajnalban. Szerdán a hajnali plusz 1 és 6 fok közötti értékekről 15–21 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön a minimumok jellemzően plusz 1 és 7, a maximumok 15 és 21 fok között alakulnak.

Nem ússzuk meg szárazon húsvétkor

Pénteken, a húsvéti hétvége kezdetén helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. A Dunántúlon a szél is megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában plusz 2 és 10 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 18 és 24 fok között valószínű.

Szombaton és vasárnap felhősebb lehet az ég. Elszórtan eső és zápor is előfordulhat. Mindkét nap sokfelé megerősödik a szél is. Szombaton a minimumok plusz 2 és 10, a maximumok 13 és 20 fok között várhatók. Vasárnap hajnalban általában 0 és plusz 7 fok közötti értékeket mérhetnek, de a hidegre érzékeny vidékeken akár fagyhat is. Napközben jellemzően 10 és 16 fok közé melegszik a levegő.

(Borítókép: Húsvéti tojásfa az egri Dobó téren 2021. április 5-én, húsvéthétfőn. Fotó: Komka Péter / MTI)