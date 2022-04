Mától lehet kitűzni a koronavírus-járvány miatt elmaradt közel 150 időközi önkormányzati választást, és végre pótolhatják a helyi népszavazásokat is – ismertette az MTI.

A pandémia (és az erre vonatkozó rendelet) miatt itthon nem lehetett időközi választást és népszavazást kitűzni, a kitűzött választások pedig elmaradtak. Mostanáig, mert április 10-től ismét meg lehet tartani az elmaradt időközi önkormányzati választásokat.

Egész pontosan ahol a helyi önkormányzat, illetve a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 2020. november 6. és 2022. április 9. között mondta ki feloszlását, ott április 10-től ismét ki lehet írni az időközi választást.

Ha az önkormányzati választásnak már megvolt az eredeti időpontja, valamint korábban jogerősen is nyilvántartásba vették a listákat, továbbá az induló jelölteket, ám a voksolást a koronavírus második hulláma elleni védekezésről szóló törvény alapján nem lehetett megtartani, az elmaradt választást április 10–15. között kell kitűzni, május 8-ra.

Április 10-től ismét lehet helyi népszavazást kezdeményezni, a már folyamatban lévő népszavazási eljárások mától szintén újraindulhatnak. A ki nem tűzött és az elmaradt helyi népszavazásokat április 24-ig kell kitűzni.

A szünetelő helyi népszavazási aláírásgyűjtések esetében a helyi választási iroda vezetője új hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, és átadja a szervezőnek, a szünetelés időtartama nem számít bele az aláírásgyűjtés határidejébe.

A Nemzeti Választási Iroda szerint legalább közel 150, a koronavírus-járvány miatt elmaradt időközi önkormányzati választást kell megtartani.

Az időközi választások kérdése most azért is különösen aktuális és érdekes, mert az április 3-i országgyűlési választással több olyan helyzet is előállt, hogy a választáson induló képviselőjelölt önkormányzati tisztséget betöltve nyert a saját választókerületében egyéniben parlamenti mandátumot.

Ekkor a jelöltnek döntenie kell, hogy beül-e a parlamentbe, vagy marad a helyi képviselő-testületnél végzett feladatainál. Ha a jelölt a parlamentet választja, mint például a momentumos Orosz Anna, feladatkörére időközi választáson kell új tisztségviselőt találni. Ugyanakkor Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy döntött, hogy továbbra is marad Hódmezővásárhely polgármestere.

