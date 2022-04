A hatpárti ellenzék a 2022-es országgyűlési választásokon százszázalékos feldolgozottságnál 1 947 117 listás szavazatot kapott. 2018-ban ezek a pártok és az Együtt, hasonló részvételi arány mellett, külön indulva, összeadva ennél nagyjából 750 ezerrel több voksot gyűjtöttek.

További jelentős változás a szavazatmegoszlásban, hogy a Mi Hazánk Mozgalom a 2018-as választások idején még nem létezett, 2022-ben viszont elvitt 332 440 listás szavazatot. A Magyar Kétfarkú Kutya Pártot is többen választották, mint korábban: az MKKP 2018-ban 99 414 listás voksot kapott, idén 185 030-ig jutottak. Az új szereplő Megoldás Mozgalom is 1 százalék fölé kúszott 58 928 támogatóval a neve mellett. Közben a Fidesz–KDNP körülbelül 230 ezer szavazattal javított listás eredményén.

Volt, ahol csak vitt az összefogás

Több olyan választókerületet is találtunk, ahol annyira nem érvényesült a hatpárti szövetség által várt szavazatmaximalizáló hatás és a 2018-as számok összeadhatósága, hogy a közös jelölt kevesebb voksot szerzett, vagy nem volt képes jelentősen jobb teljesítményre, mint a 2018-ban legjobb eredményt elérő ellenzéki jelölt összefogás nélkül.

A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a táblázatunkban csak olyan példákat hoztunk, amelyekben a 2018-ban legerősebb eredményt elérő ellenzéki jelölt volt a választókerület hatpárti indulója 2022-ben.

Az alább felsorolt jelölteknek nem csak a 2018-ban, még rivális ellenzéki indulók által elvitt, ám most az összefogásnak köszönhetően elméletben egy táborba tartozó szavazókat sem sikerült maga mögé állítania, hanem még a saját 2018-as eredményét sem sikerült megismételnie, vagy jelentősen, a győzelemhez elegendő szinten felülmúlnia. A fővároson kívüli választókerületeket vizsgáltuk, a budapesti eredményekkel külön cikkben foglalkozunk.

Választókerület A jelölt neve 2018 szavazatszám 2022 szavazatszám Békés 4 Szabó Ervin 19 510 17 821 Fejér 2 Fazakas Attila 14 652 15 219 Pest 2 Szél Bernadett 30 694 33 432 Somogy 3 Steinmetz Ádám 15 695 14 776 Somogy 2 Ander Balázs 14 951 13 855 Vas 3 Bana Tibor 13 072 12 874 Veszprém 3 Rig Lajos 19 748 20 797 Jász-Nagykun-Szolnok 4 Csányi Tamás 19 760 17 047 Jász-Nagykun-Szolnok 3 Lukács László György 16 128 13 614 Baranya 1 Mellár Tamás* 21 988 22 710

*A listán szereplő jelöltek közül 100 százalékos feldolgozottság mellett egyedül Mellár Tamás nyert egyéni választókerületében.

Eltűntek a jobbikos szavazók?

A Republikon Intézet külön elemzést szánt a Jobbik szavazóinak április 3-án látott mozgására. Azt vizsgálták meg, hogyan alakultak a szavazati arányok abban a húsz egyéni választókerületben, ahol 2018-ban a Jobbik a legjobb egyéni eredményeit érte el.

Becslésük alapján a vizsgált húsz választókerületben a Jobbik szavazóinak valószínűsíthetően 53 százaléka voksolt az Egységben Magyarországért jelöltjére. Ennél jelentősen kisebb a Mi Hazánkra, valamint a Fideszre átszavazók aránya.

A Republikon végkövetkeztetése az, hogy a Jobbik szavazóinak nagyjából fele követte a pártot az összefogásba, és átlagban negyedük maradhatott otthon április 3-án. A Fidesz és a Mi Hazánk mindkét csoportnál kevesebb jobbikos szavazót vonzhatott magához, ahogy a fenti ábra mutatja.

Azt is érdemes figyelembe venni a számításnál, hogy 2018-ban elterjedt a közbeszédben a taktikai szavazás fogalma, ami az esélyesnek tartott ellenzéki jelölt támogatását jelentette még akkor is, ha a választópolgár pártpreferenciája nem ezt diktálja. Ennek köszönhetően 2018-ban olyanok is szavazhattak az esélyesnek nevezett jobbikos jelöltekre, akik nem kötődtek erősen a párthoz.

Az adatok tükrében a kutatóintézet arra jutott, hogy bár a jobbikos szavazók megszólításának hiánya rányomta a bélyegét az Egységben Magyarországért teljesítményére, de nem egyedül a Jobbik táborát nem tudták mozgósítani a választásra.

(Borítókép: Index)