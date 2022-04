Mínuszokkal, széllel, néhol hózáporral indul a hét

Az északnyugati szél az ország középső tájain megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Késő estére mínusz 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Hétfőn a gomolyfelhők nagy része összeesik, csak néhol lehetnek gyengén felhős területek. Hajnaltájt nyugatról fátyolfelhők sodródnak be az ország fölé. Számottevő csapadék nem várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és 3 fok között alakul. A fagyzugokban, völgyekben ennél még hidegebb is lehet.

Az ország nagy részén derült lesz az ég, viszont a Tiszántúlon egy összeáramlás mentén lehetnek felhősebb területek. Arrafelé egy-egy zápor, a hegyekben hózápor előfordulhat. Másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 5 és 4 fok között alakul. A felhősebb keleti tájakon lehet enyhébb a hajnal.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Nincs érvényben lévő figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére, kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem várható.

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint hétfőn nem jön újabb front. A reggeli hideg és a napközbeni melegedés a keringési rendszer betegségeivel élőket terheli meg elsősorban, de rajtuk kívül mások is tapasztalhatnak rosszullétet vagy éppen vérnyomás-ingadozást. Migrénes, görcsös fejfájás az érzékenyeknél most is előjöhet.