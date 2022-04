Ne drogozzunk húsvétkor – üzeni a rendőrség

Fokozott közúti ellenőrzést végeznek a rendőrök az ünnepi időszak alatt Borsod-Abaúj-Zemplén megye útjain is – közölte a rendőrség.

Mint kiderült, a rendőrség április 15-e és 18-a között hajt végre „Drugs and Alcohol” elnevezéssel fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az ünnepek alatti akció elsődleges célja azoknak a járművezetőknek a kiszűrése a forgalomból, akik alkohol vagy drog – esetleg mindkettő – által befolyásolt állapotban vezetnek.

Az akcióhoz kapcsolódóan egy meghökkentő kampányra is felhívták a figyelmet: már Magyarországon is elérhető a Diageo és az UNITAR (ENSZ Képzési és Kutatási Intézete) Wrong Side of the Road ittas vezetés megelőzését célzó digitális interaktív programja. A programról a rendőrség oldalán lehet többet megtudni.