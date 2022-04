Késő már szálláshelyet foglalni az ünnepi hosszú hétvégére?

A szállásadatok szerinti 2019-es rekordok most megdőlni látszanak, hiába a 31 százalékos áremelkedés, a magyarok többsége kiszabadulna a hosszú hétvégére. A bruttó forgalom pedig 58 százalékkal meg is haladja a három évvel korábbi húsvéti ünnepekkor regisztráltakat – ismertette a Szallas.hu friss összesített adatait.

Lehetetlenség most szállást foglalni?

Kiss Róbert Richárd turisztikai elemző, szakújságíró az Indexnek elmondta, hogy a szállodák nagyjából 80 százaléka már telített, de még most is tud szállást foglalni az, aki nem szeretné otthon tölteni az ünnepeket, amennyiben rugalmasak az igényei.

Lehetséges, hogy a legnépszerűbb városokban, üdülőhelyeken már nem találunk igényeinknek megfelelő szobát vagy apartmant, de esetleg 10-20 kilométerrel arrébb rálelünk a tökéletes szállásra. Ahogy várható volt, a korlátozások feloldásával, a járvány enyhülésével nőtt a magyarok utazási hajlandósága, már most majdnem elfogytak az itthoni szálláshelyek májusra

– fogalmazott.

Az utolsó pillanatos húsvéti foglalásokkal akár a járvány előtti időszakot is túlszárnyalhatja a belföldi turizmus. A legnépszerűbb szállástípus a hotel, akár páros vagy családi üdülésről legyen szó. Hiába kerül háromszor annyiba egy éjszaka, mint például egy apartmanban a magyar utazók többsége a kényelmet választja. A Szallas.hu portál regisztere szerint a vendégek harmada hotelt, negyedük apartmant, ötödük vendégházat, 16 százalékuk panziót foglalt, az egyéb alacsonyabb kategóriás típust csupán 4 százalékuk választotta. A wellness-szállások a foglalások negyedét tették ki.

– tette hozzá az elemző.

A lefoglalt szállodai vendégéjszakák 33 százaléka köthető a fővároshoz, kétharmadát a vidéki szállodákban foglalták le.

A legnépszerűbb belföldi térség még most is a főszezon beindulása előtt a Balaton, utána Debrecen, majd a Mátra és a Bükk következik. A legnépszerűbb települések a belföldön üdülők körében: Budapest, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Hévíz, Zalakaros és Keszthely

– folytatta a turisztikai szakértő.

A Szallas.hu adatai szerint rohamosan fogynak a szabad szálláshelyek, portálukon a húsvéti időszakban a legkeresettebb úti cél Eger, ahol kedden már csak 8, Pécsett 6, Gyulán 13, Nyíregyházán 13, Zalakaros 26, Keszthelyen 26, Szegeden 31 szállásadónak volt szabad helye. Hévíz, Hajdúszoboszló, Siófok és Balatonfüred szintén a legnépszerűbbek közé tartoznak de itt a hét elején még bőséges volt a kínálat. Mivel évek óta tendencia a magyaroknál is, hogy az ünnepeket nem otthon, hanem valamilyen üdülőhelyen töltik, már maguk a vendéglátók is kínálnak erre az időszakra családi programokat a kicsiknek tojás- és arcfestést a felnőttek számára élőzenés húsvéti vacsorát. A portál információi szerint a legtöbben a Balaton mellett, Észak-Magyarország és a Tisza-tó térségébe látogatnak el ilyenkor tavasszal.

A magyar szállásfoglalók többsége budapesti lakos, a nagyobb értékű foglalások nagyrészt hozzájuk köthető. Budapesten a vidéki településekről, és jórészt más országokból foglalnak.

A korlátozások feloldásával külföldről is nagyobb számban érkeznek, bár a járvány és a szomszédban dúló háború miatt még óvatosak, nagyjából 30 százalékkal esett a nemzetközi kereslet a három évvel ezelőttihez képest. Az ünnepi hosszú hétvégén a hazai szállások harmadát külföldről foglalták. Most a britek, csehek, szlovákok érkeznek hozzánk. Az ukrajnai háború és a koronavírus miatt most a korábbi nagy számú orosz és a kínai turisták elmaradnak