A kormánypárti Bencsik Gábor szerint tarthatatlan a közmédia elfogultsága

Akkor most, a számomra is örvendetes negyedik kétharmad után veszek egy nagy levegőt, és kimondom azt, amit a jobboldalon is mindenki tud: a magyar közszolgálati televízió politikai elfogultsága tarthatatlan

– így kezdte bejegyzését Bencsik Gábor a Facebookon, majd azzal folytatta: „egyszerűen képtelenség” az, hogy a közmédiába nem hívják meg az ellenzéki politikusokat, miközben mindenhonnan a kormánypártok narratívája köszön vissza a műsorokban.

– sorolta a jobboldali újságíró.

Hozzátette azt is, hogy Márki-Zay Pétert legalább most, amikor már lezajlott az országgyűlési választás, behívták az M1 műsorába e hét csütörtökre.

Az lett volna a helyes, ha a kampányban kap meghívást, hiszen ma már alapvetően tét nélküli a beszélgetés, de ez is valami. A közszolgálati magyar televízió az ország ellenzéki felének is a televíziója, az ő adójukból is működik, ideje elkezdenie aszerint is viselkedni