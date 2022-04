Márki-Zay: Sokan elhitték, hogy átműttetném a gyerekeiket

Márki-Zay Péter gyászmunkaként éli meg a választások utáni időszakot, egyúttal elkezdték feltérképezni azt, hogy kikre számíthatnak az építkezésben.

Az ellenzéki összefogás korábbi miniszterelnök-jelöltje arról is beszélt a Szabad Európának adott interjújában, hogy a hat párt és a kampányvezetés decemberben eldöntött egy narratívát szókészlettel, különböző témákkal – ezek között szerepelt a lakhatási válság, az áremelkedés, az adómentes minimálbér, a magasabb nyugdíjemelés –, csakhogy a háború mindent a háttérbe szorított, és még az abszolút nyerhető körzeteket is elbukták.

Biztos vagyok benne, hogy a Fidesznek is volt több lejárató kampánya ellenzéki jelöltekkel kapcsolatban, néhányat be is dobtak, de semmi nem érdekelte az embereket (…) Nem a mi választásunk volt, hogy a háború téma lesz, hanem a Fideszé

– mondta Hódmezővásárhely polgármestere, hozzátéve, hogy a háború nagyon kedvezett Orbán Viktornak, és amíg a Fidesz a béke- és a biztonságvonalon ment, addig az ellenzék a kutatócsapat javaslatára az Orbán és Vlagyimir Putyin közötti kapcsolatra helyezte a hangsúlyt, mondván, az orosz elnök az agresszor, akinek a magyar miniszterelnök a barátja.

Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy olyan jelöltek is rosszabb eredményt értek el, akikről tudja, hogy nagyon sokat dolgoztak, de voltak olyanok is, akik nem járták a körzetüket és nem kampányoltak eléggé, ám ez lényegében nem befolyásolta az eredményeket.

A választás estéjén is látszott, hogy kik azok, akik nem túl lelkesen vettek részt a kampányban. Olyan is van, aki pénzt sem akart beadni. Ezek a pártok elsősorban a saját jelöltjeikre fókuszáltak

– mondta Márki-Zay Péter, hozzátéve, hogy a másik öt párt nyomására végül beadta a derekát a hatodik is.

Véleménye szerint a baloldali szavazókat mind elhozták, máskülönben a Kutyapárt jutott volna be, nem pedig a Mi Hazánk, emellett a konzervatív szavazók közül tudtak elhozni számottevő mennyiséget, ami a budai kerületek sikerén látszik. Az ellenzéki modellnek pedig az a része bukott meg, hogy minden párt összefogjon, miközben a Jobbik szavazóinak kétharmada nem fogadta el azt a listát, amelyen Gyurcsány Ferenc is ott van.

A korábbi miniszterelnök-jelölt arról is elmondta a véleményét, hogy Hódmezővásárhelyen miért nem álltak annyian mellette, mint amikor polgármesterré választották.

Itt is sokan elhitték, vagy legalábbis kétségeik voltak, hogy fizetőssé tenném az egészségügyet, elvenném a nyugdíjukat és átműttetném vagy katonának küldeném a gyerekeiket Ukrajnába. A Fidesz-propaganda itt is megtette a hatását

– mondta Márki-Zay Péter, aki szerint iszonyatos lejárató kampány ment ellene, és azért döntött úgy, hogy ott marad, mert Vásárhelyen belül is kevesebben szavaztak rá.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)