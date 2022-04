Mesterházy Attila: A NER nem fog magától megbukni

Mesterházy szerint nem egy ember felelős az ellenzék bukásért. El kell gondolkodni azon, hogy milyen üzenetekkel lehetett volna megfogni az embereket.

Arra a kérdésre, hogy egy ilyen helyzetben kell-e felelősöket keresni, Mesterházy úgy válaszolt:

„Elfogadhatatlan volt, hogy Márky-Zay Péter mögött nem állt ott minden ellenzéki pártnak a vezetője. Az én választási vereségemkor ott álltak mögöttem a társ pártok vezetői nagyon korrekt módon, még fel is szólaltak és önkritikus módon fogalmaztak. Hiba volt nem hozzászólni a választási vereséghez. Nagy baj, hogy senki nem vállalja a felelősséget, senki nem mondja, hogy ő maga mit rontott el, hogy senki nem mond le. A hitelesség visszaszerzésének első lépése a választók szemében, ha valaki vállalja a felelősséget és lemond” – értékelte a politikus.

„Ez egy régi játék, hogy mindig egy emberrel akarják elvitetni a balhét. 2014-ben velem vitették el, 2018-ban Vona Gáborral, most úgy látom Márki-Zay Péterrel teszik mindezt. Szerintem ez nem tisztességes, még akkor sem, ha baloldal közös miniszterelnök-jelöltjeként sokat hibázott és valószínűleg az ő felelőssége a legnagyobb. Ez nem jó irány. Mi európai pártként gondolunk magunkra, és az európai politikai kultúrához hozzá tartozik a felelősségvállalás. Úgy gondolom, hogy a pártelnököknek fel kellett volna ajánlani minimum a lemondásukat és az, hogy az ő közösségük kit választ meg újra – akár ugyanazt a személyt – az már az ő jogosítványuk” – folytatta Mesterházy.

Mesterházy egyetért azzal, amit Kunhalmi Ágnes mondott korábban: a szocialista pártnak még nem volt olyan vezetője, aki az elvesztett választás után trükközni kezdett a lemondással.

– reflektált Mesterházy Attila.

Gyurcsány Ferencnek arra a kijelentésére, hogy „legyen mindenki Gyurcsány és soha ne adják fel”, Mesterházy úgy reagált:

a második részével egyetértek, de nem hiszem, hogy szeretnék Gyurcsány Ferenc lenni, abból elég egy is. Albert Einsteinnek volt egyszer egy mondása: az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és azt várni, hogy más legyen az eredmény. Ez azért is elgondolkodtató vereség, mert nem egy oka van és nem egy személy az oka, mint ahogy korábban sem. Sok dolgot meg kell fontolni, például, hogy az összefogás az nem egy csodafegyver, nem hozta meg a kívánt eredményt. A politikai tartalom és a személyi kérdések is érdekesek lehetnek, de hiszek benne, hogy nekünk volt igazunk, még akkor is, ha erről nem tudtuk meggyőzni a magyar társadalom többségét.