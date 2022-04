Eldőlt: idén biztosan nem lesz nyelvvizsga-amnesztia

Nem lesz idén nyelvvizsga-amnesztia – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium az RTL Klub híradójának megkeresésére.

Mint arról korábban beszámoltunk, számítani lehetett a könnyítés eltörlésére. Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke már kedden úgy nyilatkozott az Eduline-nak, hogy „a kérdés nincs napirenden”.

A kormány először 2020-ban, a pandémiára hivatkozva engedte el a nyelvvizsgát, a döntés akkor több mint százezer új diplomást érintett. Tavaly szintén igent mondtak a nyelvvizsgamentességre, aminek köszönhetően 25 ezren vehették át az oklevelüket.

Bár múlt év végén petíció indult, hogy idén is engedjék el ezt a követelményt, de most már biztos: a sikeres államvizsga mellett nyelvvizsgára is szükség lesz a diplomához.

Míg a hallgatók egy jelentős része csalódott a hír hallatán, a nyelvvizsgaközpontok bizonyára megnyugvással fogadták a döntés. Korábban az amnesztia miatt ugyanis több milliót buktak.

(Borítókép: A nyelvvizsga hiányában eddig ki nem adott diplomákat készítik elő az egyetem munkatársai a Nyíregyházi Egyetemen 2020. június 8-án. Fotó: Balázs Attila / MTI)