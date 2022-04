HIV-et és tbc-t hurcolhatnak Magyarországra az ukrán menekültek

A mélyszegénységben élő kárpátaljai menekülteket is ellátó szálláson kanyarós esetre is volt példa. Az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy az Ukrajnából érkezők az európaitól eltérő gyógyszereket szedtek eddig.

A menekültek egyharmada ukrán nő volt, gyerekekkel – mondta el a Menedzsment Fórumnak Eörsi Dániel orvos, aki az egyik budapesti hajléktalan-ellátó intézményben kapcsolódott be önkéntesként az orvosi ellátásba.

A világ minden tájáról találkozunk betegekkel és nem ritka, hogy más elvek alapján kezelik őket, mint ahogy itthon tennénk. De valahogy mintha a volt szovjet köztársaságokban még gyakoribb lenne ez a jelenség. Mintha ott nem teljesen ugyanazon tudományos paradigmák mentén történne az orvoslás, mint nyugaton

– közölte a háziorvos.

Az egyik menekült megmutatta neki a vérnyomáscsökkentő orvosságát, de annak híre-hamva sem volt az itthon használatos gyógyszer-tankönyvben. A másik probléma Eörsi Dániel szerint, hogy sokkal több mindent kezelnek a határon túl vitaminokkal, gyógynövényekkel, mint valódi gyógyszerekkel.

De látott például olyan megdöbbentő lábszárfekélyt, amelyet 15-20 éve nem láttak el rendesen.

A menekültek HIV-et, tbc-t is hordozhatnak

Mivel a március 11-én megjelent EMMI-rendelet alapján egyértelműen eldönthető, hogy az ukrán menekülteknek mi jár, el akarta küldeni sebészetre az illetőt, de ő nem volt hajlandó elmenni.

„Valószínűleg ez összefügghet a háborús traumával is, hogy nem szívesen mennek kórházba, nagyon bizalmatlanok. Az antibiotikumokat ismerik, azt elfogadják, de a felajánlott kezeléseket nem. Számukra a kórház nem biztonságot jelent, hiszen oda nem kísérheti el az egész család, ezért félnek, hogy elszakadnak a szeretteiktől, így a kórház számukra még veszélyes hely is lehet” – magyarázza az önkéntes orvos.

A menekültek egyébként hordozhatnak hepatitist, HIV-et (Ukrajnában jóval magasabb a HIV-fertőzöttség, mint Magyarországon), és tbc-t is. A tbc akkor is fertőzhet, ha valaki oltva van, tehát mi is elkaphatjuk, bár ennek kicsi az esélye a háziorvos véleménye szerint.

Ráadásul az ilyen szociális környezetből érkezők esetében nincs kizárva a rüh, a tetű és más fertőzés se.

Minimális az átoltottság

A menekült gyerekek átoltottsága elhanyagolható, mert más oltási sémájuk van Ukrajnában. Én most nem találkoztam kanyaróval, de tudom, hogy előfordult már Magyarországon. Várható a szamárköhögés megjelenése is, de itthon ez ellen mindenki be van oltva. A magyar oltási protokoll ugyanis jó.

Az ukrán felnőtteknek csak 36 százaléka kapott legalább egy Covid-oltást, míg Magyarországon ez az arány 70 százalék felett van.

(Borítókép: Ukrán menekültek a záhonyi vasútállomáson Magyarországon 2022. március 3-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)