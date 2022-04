Mostantól nem jelenik meg naponta a Pesti Hírlap

A Pesti Hírlap, tekintettel a drasztikusan emelkedő nyomdai költségekre, elsősorban a papír árának folyamatos emelkedése miatt hetente egyszer, péntekenként jelenik meg. Erre 2020 nyarán már volt példa a Pesti Hírlap történetében. A Pesti Hírlap – jelen pillanatban határozatlan ideig – visszatér a pandémia alatt már kipróbált és az olvasók visszajelzése alapján is jól működő, heti egyszeri, pénteki megjelenéshez. A mai lapszám után tehát a következőt április 22-én találják majd meg a szokott helyeken, a szokott módon

– olvasható a közleményben.

Trencséni Dávid arról is tájékoztatott, hogy a lap tartalmában is igyekszik majd igazodni a heti egyszeri megjelenéshez. „Miközben továbbra is – ahogy eddig megszokhatták – tájékozódhatnak a legfrissebb, legfontosabb hírekről, magazinosabb, olvasmányosabb cikkeket kínálunk majd hétvégi olvasmányként” – tette hozzá a hírigazgató.

(Borítókép: A Pesti Hírlap példányai 2020. március 7-én. Fotó: Róka László / MTI)