Nézzen fel, hullócsillagos lesz az ég

Egy nagyobb meteorraj érkezik péntek éjjel a Föld közelébe. amely Magyarországon is látható lesz.

A National Geographic szerint az év első jelentős meteorraja, a Lyridák április 15. és 29. között halad el bolygónk közelében. Az első üstökösök már péntek éjjel megérkeznek, de

a leglátványosabb jelenségek április 21–22-én éjjel várható.

Azon belül is leginkább a hajnal előtti órákban lehet majd igazán látványos meteorhullást látni, akkor óránként akár 15 meteor is megjelenhet majd az égen.

A meteorraj radiánsa, vagyis az a pont, ahonnan a meteorok érkezni látszanak, valószínűleg a keleti égen a Lant (Lyra) csillagkép legfényesebb csillaga lesz. Ugyanakkor a meteorok bárhol megjelenhetnek, így az érdeklődőknek azt ajánlják, hogy inkább a legkevésbé fényszennyezett részt keressék az égbolton.

Mindeközben április 16-án telihold is lesz, április második felében pedig hajnalonként akár a Naprendszer bolygó közül néhányat, a Jupitert, a Vénuszt, a Marsot és a Szaturnuszt is meg lehet majd figyelni, vagyis bolygósorakozó lesz. Április végén pedig már aktív lesz egy másik meteorraj, az Éta Aquaridáké is, amely csak májusban éri el a csúcsát.

(Borítókép: Egy meteor ég el a légkörben Salgó vára felett, Salgóbánya közelében 2012. április 20-án. Fotó: Komka Péter / MTI)