Nyuszik tucatjai végzik az utcán húsvét után

A húsvéti nyuszik nagy százaléka az egyéves kort sem éri meg, pedig jó körülmények közt akár tíz évig is élhetnének. Ez már önmagában jól mutatja, miért nem érdemes az ünnepek közeledtével élő állattal meglepni szerettünket. A további okokról Baráth Esztert, a Nyúlmentő Alapítvány kuratóriumi tagját kérdeztük.

Bár az élő nyuszi ajándékozása elsőre jó ötletnek tűnhet, húsvétkor minden családnak érdemes átgondolni, hogy hosszú távon is tud-e felelős gazdi lenni. Az állatvédő szervezetek évről évre hirdetik, hogy pár nap élményért egy életet sem érdemes feláldozni, mégis a tapasztalat azt mutatja, hogy nyuszik tucatjai kerülnek utcára az ünnepek után.

Sokan sajnos nincsenek tisztában azzal, hogy mennyi felelősséggel, energiával, és költséggel jár az állattartás, és a családok egy része csak húsvét után szembesül a nehézségekkel. Amikor eljön ez a pillanat, a legtöbb nyuszi menhelyen végzi, noha az intézmények már így is nagyon telítettek. Rosszabb esetben az állatokat szimplán kukába dobják vagy egy dobozban kiteszik az út szélére, ahol vagy elpusztul, vagy ha szerencséje van, az önkéntesek még időben rátalálnak, és ily módon esélyt kaphat a túlélésre

– mondta az Indexnek Baráth Eszter, kiemelve, hogy főként a fővárosban, azon belül is a lakótelepeken okoz problémát az állatok kidobása, vidéken „megoldják máshogy”, például kiteszik a kertbe a többi állat közé, továbbajándékozzák vagy levágják.

Épp a fent említett tapasztalatok miatt vezettük be azt a szabályt, hogy húsvét előtt nem lehet tőlünk örökbe fogadni, maximum csak azoknak, akiknek már egyébként is van nyuszija. Amikor az érdeklődőkkel ezt közöljük, gyakran kapjuk azt a választ, hogy »akkor inkább nem is kell«, ami jól mutatja a probléma valódiságát

– mesélte az alapítvány kuratóriumi tagja, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy ez az időszak „a szaporítók melegágya”, ami azt jelenti, hogy sokan szándékosan a húsvéthoz igazítva szülesztik a nyuszikat annak érdekében, hogy ezekben a napokban minél több legyen a bevételük. Ahol még nem tiltotta be az önkormányzat, ott az állatokat piacokon árulják, de az online értékesítés is egyre népszerűbb.

„A hirdetések között böngészve azt láthatjuk, hogy már ezer forintért is bárki beszerezhet egy nyuszit, de sajnos ezek az állatok sokszor betegek és gyengék, mivel nem töltöttek elég időt az anyukájuk mellett. Szintén elterjedt hazánkban a kisállatbérlés, és sokan azt hiszik, hogy ez a megoldás nem ártalmas, de a valóságban ez nem igaz, a nyusziknak ugyanis fontos az állandóság és a biztonság” – mondta Baráth Eszter.

Az állatvédő szerint figyelemfelhívó kampányok ide vagy oda, az elmúlt években sem lett kevesebb felelőtlen ember, a nyúl mint háziállat viszont minden eddiginél népszerűbb lett.

Szerencsére az év más szakaszaiban is sokan szeretnének örökbe fogadni, és a nyuszik egy jelentős része ezáltal jó helyre kerül. Igazából bárkinek örömmel ajánljuk, akár várandósok, kisgyermekes családok, és idősek számára is kiváló társ lehet, mivel nem terjeszt betegségeket. A legfontosabb, hogy átgondoljuk, készen állunk-e rá, hogy körülbelül tíz éven át gondoskodjunk egy kisállatról, mert ha nem, akkor a kiskedvencünk hamar a húsvéti nyuszik sorsára juthat, közülük sokan pedig az egyéves kort sem érik meg

– tette hozzá a Nyúlmentő Alapítvány kuratóriumi tagja.

Bűncselekmény kidobni az állatokat

Mint arról korábban beszámoltunk, az Orpheus Állatvédő Egyesület közleményben írt arról, hogy ezekben a napokban élő kiscsibét is sokan ajándékoznak. A kismadarak már 150 forinttól megvásárolhatók, és sok esetben ők is az utcán végzik.

„Mivel egy etetéshez szokott háziállat emberi segítség nélkül életképtelen, ha utcára teszik, azzal a sorsa végleg megpecsételődik. Ugyanez igaz például a háziállatként tartott nyulakra. Ezenfelül a megunt házi kedvencet kidobni Magyarországon bűncselekmény, a 2004. évi X. törvény kimondja, hogy ezért letöltendő börtön is kapható” – figyelmeztettek az állatvédők.

(Borítókép: Audubon-vattafarkúnyúl. Fotó: Robert Alexander / Getty Images)