Vízbe esett horgászt mentettek a rendőrök a tolnai Duna-holtágnál

Még április 15-én, nem sokkal éjfél előtt esett be egy horgász a vízbe a tolnai Duna-holtágnál. A Tolnai Rendőrőrs járőrei azonnal a helyszínre siettek, ahol látták, hogy a férfi fejét egyik horgásztársa igyekszik a felszínen tartani.

Elmondásuk szerint a horgász már több mint egy órája volt bent a hidegben, kihúzni azonban nem tudták.

Az egyik őrmester a kiérkezés után nem sokkal vízbe ugrott, és megpróbálta kihúzni a bajba jutott férfit, akinek fejét kollégája tartotta a partról, nehogy elsüllyedjen.

A rendőrök ez idő alatt szekszárdi kollégáik segítségét is kérték, a másik járőrkocsi rövid időn belül meg is érkezett.

Néhány perces munka után végül közösen sikerült is kihúzniuk a horgászt a vízből, akinek ez után elsődleges ellátását is megkezdték. Miután a rendőrök levették róla a vizes ruhákat, egy pokrócot terítettek rá, miközben feleségét is megnyugtatták.

A férfit végül a néhány perc múlva megérkező mentősök vitték kórházba – közölte a rendőrség.