Felesége és unokahúga végzett az ismert erdélyi magyar mulatós zenésszel

Négy hónap után derült ki, hogy felesége és unokahúga végzett egy még decemberben eltűnt ismert erdélyi magyar mulatós zenésszel – írja az rtl.hu.

A gyilkossággal egy helyi bűnözőt bíztak meg, akinek 40 ezer lejt, vagyis 3 millió forintot fizettek.

Nem válaszolt az újságírók kérdéseire Venkli Istvánné, akit megbilincselve vezettek be a Bihar megyei rendőr-főkapitányságra. A hír az egész családot megdöbbentette. Venkli Mária, a meggyilkolt férfi anyja tudta, hogy a menye nagyon jó viszonyt ápol a fia unokatestvérével, de azt nem gondolta volna, hogy ennyire bensőséges kapcsolatba kerültek.

Az Erdélyben közismert magyar mulatós zenész még decemberben tűnt el, a rendőrök a napokban találták meg a holttestét egy Érmihályfalva melletti mezőn elásva.

Négy hónapnyi nyomozás után a férfi unokahúga vezette el őket oda, miután többször is megváltoztatta a vallomását, és emiatt rá terelődött a gyanú. Ez után a feleség is beismerte, hogy közösen ölették meg a férjét.

A férfival bestiális kegyetlenséggel végeztek: baltával többször is fejbe verték, majd legalább tízszer egy késsel is megszurkálták. Miután mindhárman beismerték a gyilkosságot, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatnak.