A fél országra figyelmeztetést adtak ki

Hétfőn a reggeli és a délelőtti órákban elszórtan fordulhat elő záporeső, hódarazápor, a hegyekben hózápor is. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északi, északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, de intenzívebb záporok környezetében is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 Celsius-fok között várható – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Tíz megyére adtak ki figyelmeztetést

Hétfőn délután a Dunántúlon és a középső országrészben erősen felhős vagy borult lesz az ég, kelet felé haladva viszont gyorsan csökken a felhőzet, a keleti határszélen már túlnyomóan derült vagy kissé felhős ég lesz a jellemző.

A meteorológiai szolgálat 10 megyére adott ki figyelmeztetést. Az érintett területeken „elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat”. Mint kifejtik, „egy térségre kiadott figyelmeztető előrejelzés, riasztás azt jelenti, hogy az időjárási feltételek kedvezőek az adott veszélyes időjárási esemény kialakulásához a figyelmeztetett, riasztott és az ahhoz közel eső területeken”.

Országos előrejelzés: kedd

A nyugati megyékben erősen felhős vagy borult idő valószínű, míg kelet felé haladva kevesebb felhő és több napsütés várható. Többfelé fordulhat elő zápor, de egy-egy zivatar sem kizárt. Főleg éjjel, hajnalban az északi részeken vegyes halmazállapot is lehet. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában –1, +3, délután 7, 13 Celsius-fokot mérhetünk.