Az Egyesült Királyságban brit sajtóhírek szerint egy új koronavírus-mutánst azonosítottak. Az XE nevű változat miatt újra megugrottak a szigetországban az esetszámok, utoljára február és december közepén volt ilyen sok fertőzött náluk.

Rusvai Miklós szerint sokat elárul a variáns veszélyességéről, hogy a brit kormány ennek ellenére mégsem szigorít, csupán a január utolsó hetében megkezdett enyhítéseket nem folytatják. Az XE nevű koronavírus-változat a delta és az omikron rekombinációja, nem veszélyesebb az alapvariánsoknál.

Nem okoz súlyosabb tüneteket, és nem is fertőzőképesebb az omikronnál, ezért nem kell aggódnunk. A rekombinánsok gyakoriak, de gyorsan el is tűnnek. Egy hibrid variáns úgy jöhet létre, hogy egy ember szimultán megfertőződik a két variánssal, ami a szervezetében egy rekombinánssá kereszteződik. Az Egyesült Királyságban nem tapasztalták, hogy ne védene az XE ellen az oltás, vagy súlyosabb szövődményeket okozna, esetleg végzetes kimenetelű lenne. A járványveszély minden európai országban csökkent, nem érdemes most a fertőzöttségi adatokat figyelni, a halálozások száma nem követi ennek az arányát”