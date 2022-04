Több budapesti és vidéki plázában is bombariadó van

Frissülő cikkünk...

Több budapesti és vidéki bevásárlóközpontban is bombariadó van: a Westenből, az Arena Plazaból és az Árkádból, valamint a kaposvári Kapos Plazából, valamint egy debreceni üzletből is is kiküldték a vásárlókat.

A Westendben is ez van, kiküldtek mindenkit bombariadó miatt, épp itt várakozom

– írta kollégánk a helyszínről, 17 óra után.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az Index megkeresésére elmondta, jelenleg vizsgálják a kiürítés okát. A bombariadó hírét nem cáfolták.

Legutóbb három hete volt bombariadó budapesti plázákban.

