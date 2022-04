Dömötör Csaba: Az ellenzék vágyvezérelt módon megszorításokban reménykedik

„Nem reálisak az ellenzéki félelmek, miszerint a kormány hamarosan létrehoz egy önálló Budapest és agglomerációi minisztériumot, amely jelentősen meggyengítené vagy egyenesen okafogyottá tenné a főpolgármesteri pozíciót”

– mondta el az Azonnalinak adott interjújában Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

Furcsa félelmek ezek azoktól, akik feles többséggel is módosították volna az alkotmányt. Az ilyen közjogi jósolgatások többsége teljesen megalapozatlannak bizonyult az elmúlt években. Jellemző módon a baloldali választási vereségek tájékán jobban elszaporodnak. Azért dobhatnak be időről időre hasonló sejtetéseket, mert addig sem kell a saját felelősségükről beszélni

– fogalmazta meg kritikáját az ellenzék ténykedésével kapcsolatban Dömötör Csaba, aki azt is kifogásolta, hogy az ellenzéki oldal képviselői különböző erőforrásbeli és jogszabályi körülményre fogják a vereségüket.

Az államtitkár azt is nehezményezi, hogy a vereség után az ellenzéki elnökök és társelnökök közül eddig egyelőre senki sem adta be a lemondását.

A készülő, újratervezett idei költségvetés véglegesítésével kapcsolatban Dömötör Csaba elmondta, ehhez előbb meg kell alakulnia az országgyűlésnek, ami várhatóan május elején történik meg. A jövő évi költségvetés tervezetét is azután lehet benyújtani.

– cáfolta a megszorításokra vonatkozó előzetes vádakat a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

Dömötör Csaba egyelőre nem adott, nem adhatott bővebb tájékoztatást az új kormány összetételéről, mert ez teljes egészében Orbán Viktor miniszterelnök hatásköre.

Azt azonban elárulta, hogy nincs konkrét előterjesztés az asztalon a külföldi tulajdonú élelmiszerláncok hazai piacról való kiszorításáról. Azt viszont helyes és legitim célnak tartja, hogy a stratégiai gazdasági ágazatokban többségben legyen a magyar tulajdon aránya.

Ezt arra reagálva mondta el a lapnak Dömötör Csaba, hogy Orbán Viktor a választási győzelmét követő nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt: nem tartja lehetetlennek, hogy kiszorítják Magyarországról a külföldi kiskereskedelmi láncokat.

Az államtitkár a jelenleg fennálló hazai médiaviszonyokra vonatkozó kérdésekre válaszolva kifejtette, nem kell tartani attól sem, hogy a kormány szája ízének megfelelően alakulhatnak tovább a tulajdonviszonyok, vagyis a kormánytól független médiatulajdonosoknak nincs mitől tartaniuk.

Szerintem az a legfontosabb, hogy a magyar nyilvánosság legyen minél sokszínűbb. Ez szerintem most fennáll, és a jövőben is fenn fog. […] a legfontosabb, hogy ma Magyarországon mindenki megtalálhatja a világnézetének, ízlésének és igényeinek megfelelő médiumot. A magyar nyilvánosság rég volt annyira sokszínű, mint most. Nincs olyan információ, ami ne tudna magának utat törni. Pláne, ha az egyre nagyobb teret nyerő online nyilvánosságot is figyelembe vesszük