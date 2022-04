Roham indulhat a patikákba

Sokan nem örültek a húsvéti lehűlésnek, de a csapadékos időjárás alatt az allergizáló növények pollenszórása visszaesett, ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint csökkent a pollenterhelés.

Ezek allergizálnak most

A nyír, valamint a platán pollenszórása jellemzően a közepes tartományban van a napokban, helyenként magas szintet érhet el. Most közepes a fűz, a kőris, a cipus- és tiszafélék, a gyertyán virágporának koncentrációja. Alacsony, illetve közepes mennyiségben van jelen a levegőben a nyár, a juhar, a tölgy és a keveseknél panaszokat kiváltó bükk pollenje. A dió is elkezdett virágozni, ami ugyan nem jellemző, de szintén allergizálhat. Megjelent az éger, a szil és a mogyoró pollenje is. Aki a gomba sprórájára érzékeny, érezheti a napokban rosszul magát, bár még alacsony számban száll a levegőben − ismerteti az NKK jelentésében.

Az allergia elleni szerekből sokan kifogyhattak a napokban. A nagypéntektől húsvéthétfőig tartó időszakban csak az ügyeletes és a szombaton is nyitva tartó gyógyszertárak fogadták az embereket, emiatt lehet arra számítani, hogy kedden sorban állások lesznek a patikákban.

A magyarok harmada megszenvedi a jó időt

A levegőben ugyan év eleje óta jelen vannak a pollenek, a tavasszal virágzásnak indult természet főleg a szárazabb napokon okoz problémát sokaknak. Az Országos Közegészségügyi Intézet felmérése szerint a magyarok 20 százalékát diagnosztizálták pollenallergiával, de további 10 százalék lehet, aki érzékeny a szálló porra.

Egyelőre úgy tűnik, májusig marad a változékony idő, májusban köszönthet ránk a jó idő, ami az allergiásokat kihívás elé állítja.

Az elmúlt 25 év alatt kétszer annyian lettek itthon az allergiában szenvedők, ami legalább kétmillió magyart jelent, Európában minden második ember lehet érintett.

Az allergiagyógyszerek most a legkeresettebbek

A pollenszezonban április és szeptember között 1,5-szer több antihisztamint és tízszer annyi antiallergén szemcseppet adnak el, mint télen. Sok helyen ilyenkor időszakos termékhiány is kialakul főleg a legnépszerűbb antiallergén készítményeknél − írja a Pénzcentrum. A meleg évszak többnapos ünnepei alatt, húsvét vagy pünkösd után egyszerre rohanják meg az emberek a patikákat, hogy feltöltsék a kifogyott készleteiket.