Magyar asztalra magyar halat kínál a kormány

Az Agrárminisztérium azon dolgozik, hogy az egy főre jutó éves halfogyasztás tovább növekedjen, ezért kiemelt figyelmet fordít a hazai haltermékek minőségi kérdéseire, valamint elismerésére – emelte ki Erdős Norbert, az Agrármisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára Szentgyörgyváron, a Panarini Hungária kft.-nél tett látogatáson, írta meg közleményében a Földművelésügyi Minisztérium.

Az utóbbi években szerencsére javult a haltermékek száma a boltok polcain, és folyamatosan gyarapszik a halat kínáló éttermek és büfék száma is

Erdős Norbert emlékeztetett: a kormány 4 évvel ezelőtt 27-ről 5 százalékra csökkentette a hal áfáját, ezzel is hozzájárult ahhoz, hogy minél több család asztalára kerülhessen ebből az egészséges ételből. A magyar halak nemcsak nagyon finomak, de a fogyasztásuk rendkívül egészséges is.

Az államtitkár arról is szólt, hogy az elmúlt 10 évben nőtt a halfogyasztás mennyisége. A cél az, hogy az egy főre jutó halfogyasztás 6,73 kilogrammról 2023-ra egy kilogrammal növekedjen. Hangsúlyozta: a magyar termelésű minőségi halakat és a hazai haltermékeket vásárlók hozzájárulnak az akvakultúra-ágazat megmaradásához, amely az ország számos területén fontos szerepet tölt be a vidéki népesség foglalkoztatásában. Kifejtette: a hazai halak fogyasztásával környezetvédelmi szempontból is fontos döntést hozunk, hiszen nem a több ezer kilométerről, fagyasztva idehozott tengeri halakat részesítjük előnyben.