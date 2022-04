Eörsi Gyula 1922. szeptember 19-én született Budapesten. Szülei az igazságszolgáltatást tekintették hívatásuknak. Édesapja, Schleiffer Pál (1893–1954) ügyvéd, később közjegyző, míg édesanyja, Eörsi Terézia (1896–1979), akinek később felvette vezetéknevét, a fiatalkorúak pártfogó tisztje, bírósági irodakezelő volt. Felesége, Hajdú Marianna magyar szakos középiskolai tanár és szakfelügyelő, akivel 1949-ben kötött házasságából két gyermek született: Eörsi Anna (1950) művészettörténész és Eörsi Mátyás (1954) jogász, politikus, korábbi országgyűlési és európai parlamenti képviselő. Testvére Eörsi István (1931–2005) Kossuth-díjas író.

Szenvedélyes tanár

1941-ben érettségizett a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, 1945-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát. 1945 és 1947 között ügyvédbojtárkodott Glückstahl Andor irodájában. Az 1947-es bírói és ügyvédi szakvizsga letétele utána a Budapesti Központi Kerületi Járásbíróságon aljegyzői munkát végzett. A negyvenes évek végén állami ösztöndíjjal Párizsban tanult, ezt követően a Külügyminisztérium munkatársa, majd Magyarország New York-i és washingtoni konzulja lett. A diplomáciai megbízatások után

az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő Főosztálya vezetőjének nevezték ki, ahonnan 1957 májusában – öccse büntetőügye miatt – közös megegyezéssel távozott.

1952-ben az állam- és jogtudomány kandidátusa, 1956-ban a jogtudományok doktora. Közben szépen beindult oktatói karrierje is: 1949–50-ben a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen kezdett tanítani, majd 1950–51-ben a szegedi és a budapesti egyetem jogi karán oktatott. Ez utóbbin 1951-től docens, 1956-tól egyetemi tanár, 1957-től haláláig a polgári jogi tanszék vezetője. 1978–1984 között az ELTE rektori tisztségét is betöltötte.

Három és fél évtizeden keresztül, 1950 és 1985 között rendszeresen adott elő a budapesti jogi karon. Jogász körökben jól ismert volt, hogy Eörsi Gyula és Világhy Miklós, a polgári jog két kiváló egyénisége, ki nem állhatta egymást, ezért felváltva vitték az egyetemi évfolyamokat. Noha alig beszéltek egymással, közösen írt tan­köny­ve­ikből máig tanulnak a joghallgatók.

Vékás Lajos akadémikus, egykori tanítványa is kimagasló tanáregyéniségnek írta el:

Lenyűgöző volt a katedrán; bármely témában érdekfeszítő fejtegetésekkel, szemléletes példákkal kötötte le a hallgatóság figyelmét. Mint minden szenvedélyes tanár, maga is élvezte óráit, és ezt a belső örömöt is közvetítette tanítványai felé. Az egyéniséget megtörő korban a szellem és a szép iránti hitet táplálta hallgatóiba.

A legendás Eörsi-osztály

Sokan ismerték és elismerték az iskolateremtő jogtudóst. Napjainkban talán kevesen tudják, hogy a hatvanas-hetvenes években ő vezette a Jogtudományi Intézeten belül a legendás Eörsi-osztályt, ahonnan

a rendszerváltozás meghatározó egyéniségei kerültek ki: Mádl Ferenc és Sólyom László későbbi köztársasági elnökök, Harmathy Attila és Vörös Imre alkotmánybírók, vagy Sárközy Tamás, a társasági jog, és Vékás Lajos, a polgári jog megújítói.

Sólyom László, az Alkotmánybíróság első elnöke, a 2000-es évek második felének államfője meleg szavakkal szólt néhai mentoráról:

Eörsi Gyulának sokat köszönhetek. Nemcsak hagyott minket dol­gozni, és értékelte a tehetséget, hanem mindent elolvasott, amit mun­katársai odaadtak neki, és apró betűkkel beszúrt megjegyzéseivel kipre­parálva adta vissza. Csak ké­sőbb értettem meg, milyen nagy csele­kedet ez egy elfoglalt, pozíciókkal túlterhelt embertől. Eörsi hamarosan »ki­nevezett magántudósnak« (ezek az ő szavai), azzal, hogy írhatok, amit akarok, csak írjak. Nem volt közbülső főnököm, csupán neki tar­toztam felelősséggel.

Hasonló szellemben emlékezett meg róla Sárközy Tamás jogászprofesszor is:

Egy embert ismertem el egész életemben főnökömnek, és azt úgy hívják és a jövőben is úgy fogják hívni, hogy Eörsi Gyula. A 20. század második felének legnagyobb jogtudósa volt ő, bárhogy is próbálják ezt újabban elhallgatni. A közelébe nem jöhetett senki.

Bihari Mihály, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke egy sztorival jellemezte emberi nagyságát:

A felelősségelméletről volt egy százoldalas kéziratom, amit odaadtam olvasni Sárközy Tamásnak. Később elmesélte, hogy a Jogtudományi Intézetben Eörsi odalépett hozzá, és megkérdezte, mit olvas. Sárközy rö­vi­den felelt: Bihari cikkét a felelős­ségről, és veled vitatkozik. Eörsi gyor­san elkérte a kéziratot, és két órára a szó szoros értelmében bezárkózott a szobájába. Amikor kijött, letette Sárközy elé a dolgozatot, és csak annyit mondott: neki van igaza.

Felkavarta az állóvizet

Kevés színesebb egyéniséget ismert a magyar jogtörténet. Sokszor szellemes megoldásokkal kavarta fel a hazai jogi közélet állóvizét: megesett, hogy recenziót írt saját könyvéről Korsós Antal álnéven. És nem mindig kímélte magát. Tiszteletére, az 1980-as évek végétől, Sárközy Tamás ifj. Korsós Antal néven jelentette meg néhány munkáját.

Legnagyobb nemzetközi sikerét 1980-ban a nemzetközi vételi jogi egyezményt megalkotó bécsi konferencia levezető elnökeként aratta.

Az egyik szünetben egyfelvonásos drámát írt a jogegységesítésről, amelyet az Amerikai Jogösszehasonlító Társaság egyik kiadványában publikáltak.

Tudományos munkássága átfogta a polgári jog egészét. Fő kutatási területe a gazdasági jog és az összehasonlító jog volt, de behatóan foglalkozott a tulajdonjoggal is. Monográfiák sorában tekintette át a polgári jog intézményeit: a tulajdonjog fejlődését, a szerződéses viszonyokat vagy a jogi felelősség kérdéseit. Fő művét, az Összehasonlító polgári jogot 1967-től 1975-ig írta. Ennek angol kiadása élénk külföldi visszhangot váltott ki, és ismertté tette a kelet-európai jogrendszereket a nyugati tudósok előtt is. Máig meghatározóak a kártérítési felelősségre, az optimális kárelosztásra és az úgynevezett. preventív összeegyeztetésre vonatkozó megállapításai. Jelentős érdemei voltak az 1959-es Polgári törvénykönyv megalkotásában is.

Politikai különbíróság, ügynökmúlt

Eörsi Gyula sem tudta magát kivonni a Kádár-rendszer manipulációi alól. 1957. március 29-én részt vett – Domokos József, Nezvál Ferenc, Szalay József, Szénási Géza és Nagy Miklós társaságában – azon a megbeszélésen, amelynek témája a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsáról szóló törvényerejű rendelet tervezet volt. Ez a jogszabály hozta létre az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevőivel szembeni leszámolás egyik legfontosabb elemét, a politikai különbíróságokat. A kormány 1957. április 3-án fogadta el az előterjesztést.

Édesapja ügynökmúltjáról fia, Eörsi Mátyás 2002. július 2-án, a Politikai napló című sorozatában ezt írta:

Könnyeimmel küzdöttem, amikor a Történeti Hivatalban belenéztem az aktáiba, és olvastam 1992-ben meghalt édesapám keze írását és géppel írt jelentéseit. Kétségbeesésemen az sem enyhített, hogy apám valójában senkiről nem adott használható jelentést. A nemzetközi konferenciákról adott tudósításaiban nyugati kollégáit jogi kvalitásuk alapján jellemezte. A magyarokról adott jelentéseiből soha senkiről semmi olyat nem írt le, amelyet az illetővel szemben fel lehetett volna használni. Végül, mint használhatatlannak, meg is szűnt a megbízatása. [...] Apám kimagasló személyiség volt, akik ismerték – és sokan ismerték –, ezt alátámaszthatják.

Hosszas betegség után, 1992. április 20-án, életének 70. évében hunyt el Budapesten.

(Borítókép: Eörsi Gyula Családi archívum)