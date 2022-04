Itt a friss rangsor: ezek a legjobb középiskolák 2022-ben

Nem történt érdemi elmozdulás a dobogón, az ismert elit iskolák továbbra is az élen a HVG legfrissebb topközépiskola-rangsorában. Mutatjuk a lista első helyezettjeit.

A hagyományoknak megfelelően idén is közzétette az adott évre vonatkozó, középiskolai rangsorát a HVG, amelybe a legjobb állami, egyházi, illetve alapítványi középiskolák és gimnáziumok kerülhetnek.

Tavaly szintén osztozott az első helyen a két patinás budapesti elit gimnázium, a Fazekas Gyakorló Gimnázium és az Eötvös József Gimnázium. A lista harmadik helyét pedig ezúttal is az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium szerezte meg.

A lista élén szokás szerint főleg budapesti középiskolákat, gimnáziumokat találunk: ha most a budapesti agglomerációt is a fővároshoz soroljuk, a top tízbe a vidéki iskolák közül egyedül a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fért be, majd a 14. helyen következő vidéki intézményként a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium szerepel, amelyet a 19. helyen a szintén győri Révai Miklós Gimnázium követ.

Békés és Tolna megyei középiskola egyáltalán nem szerepel a 2022-es top 100-as rangsorban.

Az idei listán a száz gimnáziumból húsz egyházi fenntartású: közülük tizenöt katolikus, három református és kettő evangélikus.

A száz legjobb középiskola első húsz helyezettje 2022-ben:

1. Budapest V. kerületi Eötvös József Gimnázium

1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

3. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)

4. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)

5. Budapest I. kerületi Toldy Ferenc Gimnázium

6. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)

6. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)

8. Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

9. Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola (Budapest)

10. Budapest XIV. kerületi Szent István Gimnázium

11. VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium (Budapest)

12. Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium

13. Gödöllői Török Ignác Gimnázium

14. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium (Győr)

14. Piarista Gimnázium (Budapest)

16. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (Budapest)

17. Karinthy Frigyes Gimnázium (Budapest)

18. Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola (Budapest)

19. Révai Miklós Gimnázium és Kollégium (Győr)

20. Budapest XIII. Kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium

A teljes listát az Eduline tette közzé. A rangsor készítésekor többek között figyelembe veszik, hogy az adott iskolában hány diák választja az emelt szintű érettségit, illetve a diákok hogyan teljesítenek a különböző kompetenciaméréseken, továbbá milyen a diákok nyelvtudása.