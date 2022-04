Szijjártó Péter: Ezzel a szállítmánnyal a paksi atomerőmű működése garantált

Szijjártó Péter a listás parlamenti mandátumok átvétele után, a kormányülés előtt jelentkezett be élőben Facebookon. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a kormányülés egyik legfontosabb napirendi pontja ezúttal is az ukrajnai háború lesz, a kormánynak pedig továbbra is Magyarország biztonságának garantálása az első számú feladata.

Ennek egyik aspektusa az energiaellátás biztonsága. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar energiamixben a nukleáris energia fontos szerepet lát el, majd bejelentette:

Ahhoz, hogy az atomerőmű működni tudjon, nukleáris fűtőelemre van szükség. Ma reggel a paksi atomerőműbe megérkezett az újabb fűtőelem-szállítmány.

A tárcavezető kifejtette, hogy Oroszországból légi úton történt a szállítás, mert a hagyományos vasúti szállítás lehetetlenné vált a háború következtében. A nukleáris energia előállítását nem érintik a szankciók, ellentétben a légi közlekedéssel, viszont ez a repülőjárat a kivételek közé tartozott.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ezzel a szállítmánnyal a paksi atomerőmű működése a következő időszakra garantált.