Szabó Tímea: Az emberek azt érzik, hogy a megélhetési biztonságot a Fidesztől kapják meg

Egyedül a DK nem fogadta el a civilek meghívását – írja a 444.hu. Szabó Máté, a TASZ beszélgetésén a szervezet szakmai igazgatója vitaindítójában azt mondta:

Az elmúlt 12 év után úgy tűnik, az ellenzéki politikusok is örök ellenzékiek. És akár hisznek abban, hogy választáson még többségbe kerülhetnek, akár nem, hosszú távon a civilekhez hasonlóan nekik is a közhatalom korlátozásával kell foglalkozniuk. A civileknek és az ellenzéki politikusoknak is fel kell tenniük a kérdést, mi a dolguk egy autokráciában, hogyan kerüljék el annak a szerepnek az eljátszását, amit a hatalmon lévők nekik szántak.