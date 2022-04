Most Navracsics Tiborról jelent meg találgatás

Navracsics Tibor és Lázár János egyszerre reaktiválódhatnak a kormány tagjaiként – állítja a 24.hu. A lap saját információként közli, hogy a régebbi, korábban parkolópályára került kormánytagok közül Navracsics Tibor uniós miniszter lehet.

Navracsics Tibor jogász, politológus, egyetemi docens 2006-tól 2010-ig frakcióvezető volt, 2010 és 2014 között Orbán Viktor miniszterelnök helyetteseként közigazgatási és igazságügyi miniszterként dolgozott. A következő kétharmados Fidesz-győzelem után, 2014-ben külgazdasági és külügyminiszter lett, de három hónap után az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosaként dolgozott tovább. Mandátumának lejárta után 2019. december 1-jétől a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programért felelős, majd 2020. szeptember 1-jétől az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplett fejlesztéséért felelős kormánybiztos lett.

Kedden a Népszava találgatott a kormányátalakítás lehetséges forgatókönyvéről.

A lap meg nem erősített, saját információi szerint Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője távozhat a kormányból, míg Pintér Sándor belügyminiszter újabb négy évet vállal. Állítólag Varga Mihály marad pénzügyminiszter, de a gazdasági stratégia, az energetika, valamint a fejlesztések koordinálása egy új tárcához kerülhet, amelynek várományosa Nagy Márton, aki korábban a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatója volt, majd a jegybank alelnökeként dolgozott, távozása után gazdaságpolitikai miniszterelnöki megbízott volt.

A lap úgy vélte, hogy Gulyás Gergely marad a kancelláriaminiszter, míg Lázár János egy új, összetett feladatokkal, köztük az agráriumi, élelmiszeripari fejlesztésekkel és kiskereskedelemmel foglalkozó tárca élén térhet vissza.

A találgatások vélhetően a következő napokban is folytatódni fognak. Egyelőre csak annyi biztos, amennyit Orbán Viktor az április harmadikán újabb kétharmados győzelmet szerzett Fidesz–KDNP miniszterelnöke mondott egy, a választások utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján. A kormányfő egy újságírói kérdésre elárulta, szeretné, hogy az új kormányban is Szijjártó Péter töltse be a külügyminiszteri pozíciót. Lázár János visszatérésével kapcsolatban – aki korábban kancelláriaminiszter volt – úgy fogalmazott, hogy nem lehetetlen.

A parlament alakuló ülése május elején lesz, Orbán Viktor szerint az új kormányra május végéig kell várni.