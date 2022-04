A politikával szakító Rig Lajos már fel is vette a műtősköpenyt

Közösségi oldalára töltött fel egy egészségügyi köpenyes képet a politikával szakító Rig Lajos, aki a következő szöveget fűzte a szelfihez:

Eljött a nap… Öltöny helyett újra köpeny.

A Tapolca székhelyű Veszprém 3-as számú választókerületben vereséget szenvedő Rig Lajos már két nappal az április 3-i országgyűlési választás után bejelentette, majd rövidesen az Indexnek is megerősítette, hogy minden értelemben szakít a politikával, és visszatér eredeti szakmájához, az egészségügyhöz.

A veterán fideszes politikusnak számító Navracsics Tibor által legyőzött közös ellenzéki jelölt így kilép a Jobbikból is; Rig Lajos erről már a pártigazgatót is tájékoztatta.

El kell fogadni az emberek akaratát. Az a fajta politikai kommunikáció és tevékenység, amit az elmúlt években csináltam, nem volt elég. Most teret adok az ellenfelemnek, sőt magánemberként a segítségemet is felajánlottam neki. Bizonyítsa be, hogy tenni akar és tesz is a körzetért, és ha így lesz, én leszek az első, aki ezt megköszöni

– nyilatkozta Rig Lajos az Indexnek.

Az 51,5:43,8 arányban alulmaradó Rig Lajos eredeti szakmája szerint egészségügyi szakdolgozó, nem is akármilyen egészségügyi karrier van a 47 éves, most már expolitikus mögött. Korábban például a tapolcai kórházban volt ápoló, aneszteziológiai szakasszisztens, valamint vezető asszisztens, miközben a tapolcai mentőállomáson is teljesített szolgálatot, 2009-ben a tapolcai kórház szakszervezetének elnökévé választották.

Rig Lajos a Tapolcán 2008-ban alakult Jobbik alapszervezet alapító tagja volt, az anyapárt felkérésére kezdett politizálni, miután a Jobbik akkoriban egészségügyi vonalon szeretett volna erősíteni. Az egészségügybe most visszatérő politikus először 2015-ben került be a parlamentbe: az akkor időközi választáson Veszprém megye 3-as választókerületében legyőzte a Fidesz jelöltjét.

Rig Lajos sikere azért is volt emlékezetes akkoriban, mert ez jelentette a Jobbik első nagy országos áttörését.

Rig Lajos 2018-ban alulmaradt egyéniben a Fidesz jelöltjével szemben, végül Vona Gábor pártelnöki lemondásával listáról került be az Országgyűlésbe.