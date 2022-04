Rubel vagy euró? – ez itt a nagy uniós kérdés

Brüsszelben nem egyértelmű, hogy tényleg megszegné-e valaki a nyugati szankciókat akkor, ha az orosz elnök rendeletét betartva, a gazprombankos számlákon keresztül fizetne rubelben a Gazpromnak. A témáról az Eu - Monitor írt, melyet a portfolio.hu szemlézett.

Az Európai Bizottság jogi szolgálata első szakvéleményében nem a nemrégiben meghozott szankciókra hivatkoznak, hanem a krími megszállás után 2014 júliusában a tanácsban született szankcióra, amely megtiltja az Orosz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek a kezelésével összefüggő ügyleteket az európai cégeknek.

Ezt a szankciót most azért emlegeti fel a bizottsági értékelés, mert az orosz elnök március 31-i rendelete a kiutalt pénzösszeg devizáról rubelre váltását követeli meg a Gazprombanknál nyitott két bankszámla segítségével, és ez az átváltás a bizottsági értékelés szerint közvetve vagy közvetlenül érintheti a jegybank tartalékait és pénzeszközeit. A bizottsági értelmezés szerint ez a devizaművelet, amely 150 európai céget érint, a szankciós rendelet által tiltott tranzakciónak minősülne.

A szankciósértés azonban nem egyértelmű. A 2014-es tanácsi szankciós rendelet létrehozott egy kivételt azokra az ügyletekre, amelyek fosszilis tüzelőanyagok EU-ba irányuló orosz exportjához feltétlenül szükségesnek számítanak. Így megítélés kérdése, hogy a kivétel érvényes-e az orosz elnöki rendeletben kikötött módosított fizetési feltételek között, vagy sem.

A vita kapcsán a bizottsági értékelés is rámutat, hogy az orosz elnöki rendelet két kibúvót is tartalmaz az új fizetési szabályok alól. Egyrészt az Orosz Föderáció külföldi befektetések ellenőrzéséért felelős kormányzati bizottsága, másrészt az Orosz Központi Bank igazgatótanácsa is adhat felmentést az átváltási kötelezettség alkalmazása alól.

Egyelőre továbbra is bizonytalan, hogy mi lesz a gáz rubelben való végső kifizetésének orosz tervéből. Az Európai Bizottság jogi szolgálata a szankciós rendszer megsértésére figyelmeztet, de az érveik nem meggyőzőek.

A bizottság anyagáról már kiszivárogtak részletek, ezekben utaltak arra, hogy az orosz elnöki rendelet megsértheti a nyugati szankciókat, és inkább azokat a technikai kockázatokat emelte ki a beszámoló, hogy a Gazprombanknál nyitott számlák között a technikai átváltás felett elveszíti a kontrollt a nyugati gázvásárló, amely mind a megbízás teljesülése, mind a gázszállítás biztonsága szempontjából problémás lehet.

