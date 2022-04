A háború ellenére nincs veszélyben a Magyar Űrhajós Program

A magyar űrkutatás új dimenziója a HUNOR, vagyis a Magyar Űrhajós Program. Január végén lezárult a jelentkezés az űrutazásra, amire végül nyolcvanhat férfit és tizennégy nőt választottak ki, akik közül majd négyen esélyesek eljutni a világűrbe. Az azóta kitört és a napjainkban is zajló orosz–ukrán háború viszont nincs hatással az űrutazásra – mondta az Indexnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott űrtevékenységi konferencián Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos. A videós összeállításból az is kiderül, mire költik a 99 millió dolláros keretet, de arra a kérdésre is választ kapunk, jogilag ki rendelkezhet a világűr felett.

