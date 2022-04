A Mi Hazánk máris szembefordult a kormánnyal

Miután a pandémiával összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet május 31-én lejár, az alaptörvény tervezett módosításával a kormány a veszélyhelyzet körét szeretné kibővíteni két új esettel: a humanitárius katasztrófával és a szomszédos országban zajló háborús konfliktussal.

A Mi Hazánk Mozgalom máris jelezte, hogy nem támogatják a veszélyhelyzet kiszélesítését célzó Alaptörvény-módosítást.

A koronavírus után új apropót keres a kormány, hogy rendkívüli jogrendben, korlátozások közt tarthassa az embereket, de a Mi Hazánk Mozgalom rávilágít annak álságosságára

– fogalmazott az MTI-hez eljuttatott közleményében a parlamentbe végül 6 képviselővel bejutó párt.

A közleményt név szerint jegyző Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom Honvédelmi Kabinetjének elnöke arra is kitért, hogy szerinte a háborús veszélyhelyzet kihirdetése fegyveres készülődést is jelentene, amelynek diplomáciailag is rossz üzenete lenne.

Helyette inkább – érvel Novák Előd – a külföldi NATO-harccsoportokat Magyarországra beengedő kormányhatározatot kellene visszavonni, mert szerinte Magyarország katonai felvonulási területté tétele okoz igazi veszélyhelyzetet hazánkra nézve.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, percről percre frissülő cikkünket ITT találja.