Megszólalt az Indexnek az egyetlen kormánypárti politikus, aki Budapesten nyerni tudott

Az április 3-i országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP-pártszövetség ismét kétharmados győzelmet aratott, a választási eredményt mutató térképen az egész ország narancssárgába borult: a 88 vidéki választókerületből csupán kettőben nem a Fidesz–KDNP jelöltje nyert. A fővárosban fordított a helyzet, a budapesti választókerületek többségében az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás jelöltjei nyertek egyéni mandátumot, kivéve Budapest 14-es számú választókerületében (a XVII. kerület, Rákosmente teljes területe és részben Kőbánya tartozik hozzá).

A Fidesz–KDNP jelöltje, Dunai Mónika 25 114 szavazattal (44,66 százalékkal) győzött az ellenzéki összefogás jobbikos jelöltjével, Szilágyi Györggyel szemben, aki 24 733 szavazatot (43,98 százalékot) kapott. A két politikus között csupán 318 szavazatnyi különbség van. Az Index interjút készített Dunai Mónikával, aki a harmadik országgyűlési ciklusát kezdheti meg.

Meglepődött azon, hogy egyedüli fideszesként nyert Budapesten?

Tudtuk, hogy az egész országban éles küzdelem lesz. Azon valóban meglepődtem, hogy a fővárosban kormánypárti képviselőként csak én szereztem mandátumot, arra számítottunk, hogy több bejutónk lesz, az utolsó pillanatig reménykedtünk. A helyiekkel beszélve éreztük, hogy a XVII. kerületben nagy a támogatottságunk. Nem volt több plakátunk, mint az ellenzéknek, csak más időintervallumokban tettük ki. Nem a Facebook-bejegyzések, a plakátok mennyisége dönti el a győzelmet. Természetesen óriási megtiszteltetés, és nagyon örültünk annak, hogy a nemzeti oldal fogja továbbra is képviselni Rákosmentét.

Több szavazatot kapott most, mint a korábbi két választáson. 2014-ben 22 393-an, 2018-ban 23 784-en voksoltak önre, úgy tűnik, hogy egyre népszerűbb a választókerületben, ciklusonként majdnem 1,5 ezerrel több szavazót szerez. Minek tulajdonítja ezt?

A képviselő szó is azt jelenti, hogy a helyiek érdekeit képviseljük. Ezt sosem szabad elfelejteni, a legfontosabb, hogy meg kell hallgatni az embereket. Sokat beszélgetek a helyiekkel, mindig meghallgatom, mit szeretnének, a kritikusoknak is örülök, hisz az is visszacsatolás, hogy miben kéne változtatnunk. Nyitottnak kell lenni az emberekre, rendszeresen részt veszek helyi eseményeken, rendezvényeken, olykor buszra is ülök. Úgy látom, hogy jobban bíznak abban, aki helyi lakos, hiszen inkább szívén viseli a kerület dolgát.

A szívem teljesen Rákosmentéé, ide születtem, itt nőttem fel, ide jártam iskolába, itt tanítottam, majd itt voltam önkormányzati, később országgyűlési képviselő. Bár kerületspecifikus, de itt is, ahogy vidéken, jobban elfogadnak képviselőnek egy helybélit. Figyelni kell arra, hogy mit szeretnének, és törekedni kell a többség igényeinek megvalósítására. Az elmúlt tizenkét évben óriási fejlődésen ment keresztül Rákosmente, amelyet 2010 óta fideszes politikusok képviselnek az Országgyűlésben. Ha az emberek látják maguk körül a fejlődést, akkor elhiszik, hogy nem csak üres ígéretekkel kampányolunk. A támogatások nem tűnnek el, rendelő-, iskola-, parkfelújításokkal, játszóterek létrehozásával épült a kerület. Az üres szlogeneknél a megvalósult tervek jóval meggyőzőbbek.

Gratulált Önnek az ellenfele, Szilágyi György és a helyi ellenzék?

Az ellenfeleim és a helyi ellenzék vezetői közül volt, aki gratulált, volt, aki nem. Például az MSZP-s Lukoczki Károly, aki az előválasztáson alulmaradt Szilágyi Györggyel szemben, ő felhívott és gratulált. Ezzel még elmaradt Szilágyi György...

A kormánytagok közül kitől kapott elismerést, Orbán Viktor megkereste?

Természetesen a frakciótársaim, köztük kormánytagok is kifejezték elismerésüket. Sokan köztük már a választás éjszakáján felhívtak, üzenetet küldtek, e-mailben gratuláltak. Ez nagyon jólesett. Neveket azért nem említek, mert ezek személyes beszélgetések voltak.

A Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának szóvivőjének kérték fel, miután a 2014-es választásokon ugyanebben a választókerületben országgyűlési képviselőnek választották. Azóta a Törvényalkotási bizottság, a Kulturális bizottság, az Európai ügyek bizottsága és a Nemzeti Összetartozás bizottságának a tagja volt. Számít-e valamilyen pozícióra a következő ciklusban, azután, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjeként csak Ön szerzett egyéni mandátumot Budapesten?

Országgyűlési képviselőként engem soha nem a pozíciók érdekeltek, sokkal inkább a szolgálat, a feladatok, a kihívások. Az, hogy hogyan tudjuk az emberek boldogulását mind jobban elősegíteni a különböző területeken. A választók arra hatalmaztak fel, hogy az Országgyűlésben hazám szolgálatába állítsam a tudásomat, a tapasztalataimat és a képességeimet. Sok feladat áll előttünk, és én megfutamodni sosem szoktam előlük.

Mit szólt ahhoz a sajtóelemzéshez, miszerint ez Budapest legfalusiasabb kerülete, ezért nyerhetett egyedül ebben a választókerületben a Fidesz, ahogy a fővároson kívül a vidéki választókerületekben?

A politikai nézet nem lehet a főváros és a vidék ellentéte, ahogyan sokan szeretnék beállítani. A vidékiek szeretik a budapesti programokat látogatni, a zsúfolt fővárosból pedig szívesen kiszabadulunk. Ha vidéken azt értjük, hogy jó levegő, sok zöld terület, akkor mi jobban hasonlítunk egy vidéki városhoz, mint egy belvárosi kerület. Rákosmentét már nem illetik a Rákosborzasztó gúnynévvel, mert nagyon sokat fejlődött. Már alig van aszfaltozatlan út, tömegközlekedéssel is gyorsabban bejutunk a központba, majdnem minden szolgáltatás elérhető helyben. Az emberek szeretnek itt élni, és az vezérel, hogy ez továbbra is így legyen. Egyre többen költöznek ki ide, sőt még tőlünk is a kerülethez közeli településekre, falvakba.

Vannak a fejlesztéseknek olyan elemei, amelyekben a szomszédos kerületekkel kell konszenzusra jutniuk, nehéz lesz együttműködni az ellenzéki Budapesttel? A főpolgármesterrel eddig mennyire sikerült kooperálniuk?

Bizakodók vagyunk mindig, hiszen az ember mindent megtesz a saját választókerületéért. Bár dinamikusan fejlődik Rákosmente, megoldandó feladat van még bőven. Közel kilencvenezer ember él itt, túlnyomó többségük a belvárosban tanul vagy dolgozik. Elviselhetetlenek a fővárosi dugók, a közlekedés a legnagyobb probléma. Ennek a megoldása a Fővárosi Önkormányzat feladata. Ebben a kérdésben sajnos magunkra hagyott a főpolgármester, mert lenullázta a Vidor utcai fontos, tehermentesítő út építésének költségvetését. Az út kormányzati támogatásból most mégis megvalósulhat, másfél év múlva készül el. Az átadásra váró sport- és rendezvényközpontunk megnyitása is hasonló okokból késett egy évet, itt a Pesti úti lámpás csomópont forrását vonta el a főváros vezetése.

A fejlesztések mentén mi bárkivel együtt tudunk működni, de ahhoz kell a másik fél is. Reméljük, hogy a főpolgármester a jövőben pozitívabban áll Rákosmentéhez. Mi szeretnénk egyenrangú kerület lenni, nem akarjuk, hogy a főváros hátsó udvaraként kezeljen bennünket. Sokat dolgoztunk eddig is azon, hogy leküzdjük ezt a hátrányt. A szomszédos kerületekkel jó kapcsolatunk van, elsősorban a kerületeink érdekeit kell nézni a fejlesztések terén, pártállástól függetlenül igyekszünk jó viszonyt kialakítani. A jó példákat szívesen eltanuljuk, emellett a jól működő tapasztalatainkat is megosztjuk.

Mire számíthat a választókerülete a jövőben? Jelent előnyt, hogy a kormányzó párt színeiben nyert?

Abból a szempontból mindenképp, hogy talán több lehetőségem van a kormánytagokkal találkozni, személyesebb kapcsolatom van velük. A megvalósult helyi fejlesztésekről mindig nagy lelkesedéssel számolok be nekik, és persze a következő terveinkről is. Jól halad az útépítési programunk, a végéhez közeledik a hatvani vasútvonal korszerűsítése, és már tervezzük a szolnoki vonal felújítását is új megállóval. Szeretnénk az Újlak utcai uszodát is bővíteni, korszerűsíteni. Emellett folytatjuk az iskolák, óvodák, közterek szépítését. Azon vagyok, hogy otthonos, szép, zöld kertváros legyen mindig Rákosmente és Kőbánya. A választók bizalmából folytatjuk ország- és kerületépítő munkánkat.

Egy ilyen kiélezett kampányküzdelem után hogyan tud együttműködni a helyi ellenzékkel a választókerülete fejlődése érdekében, kikéri majd az ő véleményüket is?

Minden rákosmenti és kőbányai véleményére kíváncsi vagyok. A helyi képviselő-testületek döntései, célkitűzései fontosak számomra, hiszen velük együtt tudjuk a fejlesztéseket megvalósítani.

(Borítókép: Dunai Mónika. Fotó: Papajcsik Péter / Index)